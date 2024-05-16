В четверг цена на электричество совершит мощный скачок

Самой высокой - 150 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в четверг вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой - с 16 до 17 часов, когда она упадет до 4,66 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в четверг будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет на 23,1% дешевле и составит в среднем 51,85 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в четверг в Нидерландах, где она составит в среднем 68,09 евро за мегаватт-час.

В апреле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 60,39 евро за мегаватт-час, что на 8,3% меньше, чем в апреле 2023 года, когда средняя месячная цена составила 65,89 евро за мегаватт-час. По сравнению с мартом средняя биржевая цена упала на 11,5%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.