Политические страсти Ратас вступился за Симсон, которую раскритиковала Каллас

На прошлой неделе Симсон заявила в передаче Esimene stuudio на ETV, что Каллас отправится на заседание Евросовета договариваться о новой должности в Брюсселе. Однако, по словам премьер-министра, она сама даже не знает, что будет обсуждаться в Евросовете. Каллас добавила, что ранее никогда не сидела за столом, где принимаются такие решения, как и не сидела за ним Симсон.