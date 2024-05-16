Юри Ратас («Отечество») опроверг утверждение премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), что Кадри Симсон (Центристская партия) не знает, как принимаются решения и распределяются должности в Европейском совете. По словам Ратаса, он сам лично все это объяснял Симсон.
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Политические страсти ⟩ Ратас вступился за Симсон, которую раскритиковала Каллас
На прошлой неделе Симсон заявила в передаче Esimene stuudio на ETV, что Каллас отправится на заседание Евросовета договариваться о новой должности в Брюсселе. Однако, по словам премьер-министра, она сама даже не знает, что будет обсуждаться в Евросовете. Каллас добавила, что ранее никогда не сидела за столом, где принимаются такие решения, как и не сидела за ним Симсон.