Психолог: во время стресса человек может искать источник радости в еде

Психолог Анна Столярова объяснила, что отказ от пищи или попытка заесть стресс зависят не от причины возникшего стресса, а от индивидуальных качеств человека: «Кто-то привык и постоянно практикует заедать стресс, чтобы получить за счет еды какие-то положительные эмоции. У кого-то наоборот на той же гормональной системе - на кортизоне и адреналине - вообще убивается аппетит. Эти категории могут друг друга сменять».

Ведущая Елена Соломина поинтересовалась, почему во время стресса так хочется его чем-то заесть, неужели еда для нас - это эквивалент радости? «Инсулин и дофамин активизируют определенные процессы, поэтому организм интуитивно пытается найти источник радости, который в том числе может быть и в еде, - объяснила психолог и уточнила. - Особенно, когда речь идет о сладком, углеводистом. И, конечно же, особенно, если обычно человек пытается себе в чем-то отказывать, а тут можно себя как будто порадовать».