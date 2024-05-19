В студии передачи «Своя правда», обсуждая реакции организма человека, находящегося в состоянии глубокого стресса, речь зашла об отказе от пищи и оборотной стороне этой медали - попытке заесть стресс.
Психолог: во время стресса человек может искать источник радости в еде
Психолог Анна Столярова объяснила, что отказ от пищи или попытка заесть стресс зависят не от причины возникшего стресса, а от индивидуальных качеств человека: «Кто-то привык и постоянно практикует заедать стресс, чтобы получить за счет еды какие-то положительные эмоции. У кого-то наоборот на той же гормональной системе - на кортизоне и адреналине - вообще убивается аппетит. Эти категории могут друг друга сменять».
Ведущая Елена Соломина поинтересовалась, почему во время стресса так хочется его чем-то заесть, неужели еда для нас - это эквивалент радости? «Инсулин и дофамин активизируют определенные процессы, поэтому организм интуитивно пытается найти источник радости, который в том числе может быть и в еде, - объяснила психолог и уточнила. - Особенно, когда речь идет о сладком, углеводистом. И, конечно же, особенно, если обычно человек пытается себе в чем-то отказывать, а тут можно себя как будто порадовать».
Как справиться со стрессами и не навредить своему здоровью? На этот и другие важные вопросы попытаются найти ответы герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 20 мая, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.