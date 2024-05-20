Семейный врач: справиться со стрессом помогут физическая активность, правильное питание и дыхательные упражнения

«Мои рекомендации направлены, в первую очередь, на то, чтобы стимулировать так называемый вагус нерв - блуждающий нерв. Это главный нерв, который отвечает за благополучие, за размножение, за работу пищеварительной системы. То есть проблемы, возникающие потому, что организм переходит в защитную функцию и активность парасимпатической системы тормозится», - объяснил он.

Врач уточнил, что обычно советует заняться йогой, медитацией, тайчи, цигуном, увеличить физическую нагрузку: «Во время физической активности возникают вибрации, активизирующие блуждающий нерв, что помогает успокоиться. Во-вторых, во время движения выделяются такие вещества, как миокины: это вещества, которые действуют на мозг и нервную систему, тормозя их».

Очень помогают, по словам доктора, сауна, массаж. А при серьезных состояниях, например, во время панической атаки, хорошо помогают дыхательные упражнения.

Как еще можно помочь организму во время стресса и как не навредить при этом себе и своему здоровью? Об этом и многом другом будут говорить герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 20 мая, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.