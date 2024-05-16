Центр частных лесов зовет землевладельцев протестовать на Тоомпеа

Участники акции требуют немедленной и справедливой компенсации или замены участков земли в связи с потерей дохода частными землевладельцами в связи с тем, что государство накладывает на их землю ограничения, не позволяющие ее использовать. Также это - протест против гораздо более быстрого повышения земельного налога, чем было обещано.

За десять лет площадь частных лесов в Эстонии со строгими природоохранными ограничениями увеличилась почти вдвое. Владельцам не разрешается ничего делать на своих землях, даже заготавливать дрова - любая хозяйственная деятельность запрещена. Однако компенсация владельцам символическая и осталась на уровне 2008 года.

«То, что сегодня у нас есть такие частные леса, где есть что защищать, - это результат ответственной работы многих поколений», - говорит Антс Эрик, председатель правления Центра частных лесов.

«Теперь эти владельцы лесов, которые лучше всех заботятся о сохранении природы, будут наказаны, поскольку их лишат права продолжать управлять своей землей с незначительной компенсацией. Последствия и боль для них - сродни национализации и ставят под сомнение защиту частной собственности в современной Эстонии. Природу нужно защищать, но это не может происходить за счет частных владельцев», - добавил Эрик.