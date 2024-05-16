Уже 29 мая Центр частных лесов проведет демонстрацию перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа, и призывает всех землевладельцев присоединиться.
Центр частных лесов зовет землевладельцев протестовать на Тоомпеа
Участники акции требуют немедленной и справедливой компенсации или замены участков земли в связи с потерей дохода частными землевладельцами в связи с тем, что государство накладывает на их землю ограничения, не позволяющие ее использовать. Также это - протест против гораздо более быстрого повышения земельного налога, чем было обещано.
За десять лет площадь частных лесов в Эстонии со строгими природоохранными ограничениями увеличилась почти вдвое. Владельцам не разрешается ничего делать на своих землях, даже заготавливать дрова - любая хозяйственная деятельность запрещена. Однако компенсация владельцам символическая и осталась на уровне 2008 года.
«То, что сегодня у нас есть такие частные леса, где есть что защищать, - это результат ответственной работы многих поколений», - говорит Антс Эрик, председатель правления Центра частных лесов.
«Теперь эти владельцы лесов, которые лучше всех заботятся о сохранении природы, будут наказаны, поскольку их лишат права продолжать управлять своей землей с незначительной компенсацией. Последствия и боль для них - сродни национализации и ставят под сомнение защиту частной собственности в современной Эстонии. Природу нужно защищать, но это не может происходить за счет частных владельцев», - добавил Эрик.
По словам Эрика, государство предлагает выкупить землю, но большинство землевладельцев хотят продолжать вести привычный образ жизни и заниматься лесным хозяйством.По мнению председателя центра, ситуацию можно было бы облегчить, если бы земли, находящиеся под природоохранными ограничениями, можно было бы заменить государственными землями сельскохозяйственного назначения.
«Такая возможность существует, если государство, например, хочет построить на вашей земле дорогу, Rail Baltic или бункер. Однако в случае природоохранных ограничений, когда собственник не имеет доли в своем собственном лесу, закон не предусматривает такой возможности. На наш взгляд, это очень несправедливо, и государство не относится к землевладельцам одинаково», - добавил Эрик.
Перед выборами в Рийгикогу в 2023 году, когда Центр частных лесов спросил представителей политических партий, поддерживают ли они замену природоохранных лесных земель на земли из государственного леса, все политические партии, входящие в нынешнюю правительственную коалицию, ответили утвердительно.
«К сожалению, мы вынуждены признать, что политическая культура Эстонии не располагает к высказываниям - на данный момент, несмотря на наши неоднократные призывы, нет никаких признаков желания двигаться вперед в этом вопросе», - сказал Эрик.
«Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как объединиться, чтобы отстоять свои права. Мы приглашаем всех землевладельцев, как городских, так и сельских, которые считают, что государство недостаточно заботится о правах личности, или хотят поддержать частных землевладельцев, присоединиться к нам», - добавил он.
Согласно официальной лесной статистике, в Эстонии 50 000 гектаров частных лесов находятся под строгой охраной, а около 150 000 гектаров - под менее строгой. В рамках последнего изменения в природоохранной политике страны Министерство изменения климата намерено значительно ужесточить режим охраны лесных биотопов Natura, что затронет многих лесовладельцев и в общей сложности еще около 15 000 гектаров частных лесов.
Основанный в 1992 году Центр частных лесов является представительной организацией частных землевладельцев, объединяющей около 10 000 человек по всей Эстонии.