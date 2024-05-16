Покушение на Фицо: состояние премьер-министра Словакии остается тяжелым, его жизни угрожает опасность

В среду вечером в эфире Би-би-си вице-премьер Словакии Томаш Тараба сказал, что проведенные врачами мероприятия прошли успешно, и угрозы для жизни нет.

Однако в четверг вице-премьер и глава оборонного ведомства Словакии Роберт Калиняк сказал на пресс-конференции, что угроза сохраняется.

«Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента, - цитирует Калиняка агентство ТАСС. - Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжелые».

Вечером сообщалось, что 59-летнего Фицо оперировали более трех часов, он находится в критическом состоянии, и врачи борются за его жизнь.

«Премьер-министр находится в критическом состоянии, его жизни угрожает опасность, и он все еще в операционной», - сказал журналистам глава МВД страны Матус Сутай Эсток в больнице города Банска-Бистрица, куда доставили Фицо.

После этого Тараба говорил, что «операция прошла хорошо», и жизнь Фицо «не находится под угрозой».

Покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

На кадрах с места событий было видно, что охранники уносят раненого Фицо и сажают его в машину, а полицейские задерживают нападавшего.