Покушение на премьер-министра Словакии Фицо: вице-премьер говорит, что угрозы жизни нет

Вечером сообщалось, что 59-летнего Фицо оперировали более трех часов, он находится в критическом состоянии, и врачи борются за его жизнь.

«Премьер-министр находится в критическом состоянии, его жизни угрожает опасность, и он все еще в операционной», - сказал журналистам глава МВД страны Матус Сутай Эсток в больнице города Банска-Бистрица, куда доставили Фицо.

Однако в эфире Би-би-си вице-премьер Словакии Томаш Тараба сказал, что проведенные врачами мероприятия прошли успешно, и угрозы для жизни нет.

«Насколько мне известно, операция прошла хорошо. Думаю, что в конце концов он выживет, - сказал Тараба. - На данный момент его жизнь не находится под угрозой».

Покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

На кадрах с места событий было видно, что охранники уносят раненого Фицо и сажают его в машину, а полицейские задерживают нападавшего.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист.

Вечером министр внутренних дел Матус Сутай Эсток фактически подтвердил эти сообщения. «Думаю, я могу это подтвердить, да», - сказал он журналистам.

Глава МВД также сообщил на пресс-конференции, что Фицо получил ранение в живот.