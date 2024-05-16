Терапевтический фонд, через который врачи общей практики могли направлять пациентов к клиническому психологу, логопеду и физиотерапевту, теперь управляется Кассой здоровья. Катри Сеерсант, доверенный врач Кассы здоровья, объясняет, что означают эти изменения для людей и медицинских работников.
Меняется финансирование направлений к клиническим психологам, логопедам и физиотерапевтам
Перевод - Диана Харламова
С 1 июля 2024 года изменится система терапевтического фонда. До сих пор семейный врач мог направить пациента к любому поставщику, предлагающему услуги клинического психолога, логопеда или физиотерапевта, и в зависимости от поставщика Касса здоровья оплачивала услуги частично или полностью.
С июля семейный врач может направлять пациентов только к партнеру, заключившему договор с Кассой здоровья. По мнению кассы, это означает, что система станет более понятной, так как отныне будет существовать список партнеров, к которым можно обратиться, и семейному врачу или самому пациенту не придется искать поставщика услуг, например, с помощью Google.
Главное преимущество для пациентов заключается в том, что с них нельзя взимать сооплату или плату за посещение за услуги, возмещаемые Кассой здоровью.
«В случае возникновения проблем со здоровьем пациенты должны продолжать консультироваться со своим семейным врачом, который решит, нужны ли им дополнительные анализы или направление к специалисту. Все виды лечения или терапии, на которые по состоянию на 1 июля была запись или которые находятся в процессе, будут завершены и покрыты за счет средств семейного врача до конца сентября», - подчеркнула Сеерсант.
Изменение нынешней системы было вызвано несколькими факторами. В 2015 году был создан терапевтический фонд, но в течение многих лет он использовался недостаточно.
«Если несколько лет назад врачи общей практики использовали почти половину средств терапевтического фонда, финансируемого Кассой здоровья, то в прошлом году была использована лишь четверть средств. С одной стороны, фонду мешали проблемы с доступностью услуг, а с другой - то, что из-за него терапевты оказались в роли посредников, тратя время врачей на бумажную работу», - объясняет Сеерсант.
В прошлом пациенты должны были сами искать поставщика услуг, но при этом сложно выбирать между разными поставщиками с разными ценами, где качество услуг не гарантировалось, и зачастую выбора не было.
«Кроме того, многим было трудно получить доступ к услугам из-за высоких расходов на оплату услуг. В соответствии с новыми правилами, пациенты не должны будут вносить сооплату, и не все смогут заключить договор медицинского страхования, что также даст пациентам чувство уверенности. Для врачей общей практики очень важно, что партнеры также обязаны вести документацию, чтобы врач общей практики имел представление о ходе лечения пациента. Новая процедура может улучшить и ускорить возможности получения помощи», - говорит Эль-Малль Садрак, глава Эстонской ассоциации семейных врачей.
По состоянию на начало мая около 50 поставщиков, предлагающих услуги клинического психолога, логопеда или физиотерапевта, подписали договор с Кассой здоровья.
С июля к ним добавится еще больше поставщиков. Количество заявок на вступление в договорные отношения с Кассой здоровья растет по всем трем видам специализированных услуг. Контактные данные партнеров и предлагаемые ими услуги можно найти на сайте кассы.
По словам главного врача Кассы здоровья, главная цель реорганизации - создать ясность в том, какие учреждения, где и какие услуги предоставляются за деньги кассы. «Кроме того, новая система поможет сэкономить время семейного врача и деньги пациента, так как застрахованному лицу не придется оплачивать услуги клинического психолога, логопеда и физиотерапевта у договорных партнеров Кассы здоровья», - сказала Сеерсант.