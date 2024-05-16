Меняется финансирование направлений к клиническим психологам, логопедам и физиотерапевтам

Перевод - Диана Харламова

С 1 июля 2024 года изменится система терапевтического фонда. До сих пор семейный врач мог направить пациента к любому поставщику, предлагающему услуги клинического психолога, логопеда или физиотерапевта, и в зависимости от поставщика Касса здоровья оплачивала услуги частично или полностью.

С июля семейный врач может направлять пациентов только к партнеру, заключившему договор с Кассой здоровья. По мнению кассы, это означает, что система станет более понятной, так как отныне будет существовать список партнеров, к которым можно обратиться, и семейному врачу или самому пациенту не придется искать поставщика услуг, например, с помощью Google.

Главное преимущество для пациентов заключается в том, что с них нельзя взимать сооплату или плату за посещение за услуги, возмещаемые Кассой здоровью.

«В случае возникновения проблем со здоровьем пациенты должны продолжать консультироваться со своим семейным врачом, который решит, нужны ли им дополнительные анализы или направление к специалисту. Все виды лечения или терапии, на которые по состоянию на 1 июля была запись или которые находятся в процессе, будут завершены и покрыты за счет средств семейного врача до конца сентября», - подчеркнула Сеерсант.

Изменение нынешней системы было вызвано несколькими факторами. В 2015 году был создан терапевтический фонд, но в течение многих лет он использовался недостаточно.