Едкая критика легенды: эстонский футбол возвращается к тому, что было 20 лет назад

Бывший футболист рассказал Sport.tv3.ee, что узнал об уходе нынешнего главного тренера Томаса Хэберли в этот понедельник.

«Увидел, что мои услуги в будущем не понадобятся. Я понял, что и Эстонский футбольный союз (ЭФС), и национальная сборная движутся в одном направлении - мы возвращаемся к тому, с чего начали 20 лет назад. Если мои услуги не нужны, разумнее отойти в сторону и показать, что я тоже способен что-то решать.

К сожалению, система управления ЭФ идет по одной дорожке, и у меня не было возможности высказать свое мнение по этому поводу».

Об уходе Линдпере спросили и руководителя ЭФС Айвара Похлака. Он ответил:

«Думаю, Йоэль расстроен тем, что не смог до конца года работать со сборной, как он планировал».

Мужская сборная встретится со сборной Швейцарии на выезде в Люцерне 4 июня, там главным тренером нашей сборной все еще будет Хэберли.

Через четыре дня, 8 июня, на стадионе «А. Ле Кок Арена» состоится полуфинал Балтийского турнира, матч против Фарерских островов, который станет дебютным матчем Хенна на посту главного тренера Эстонии.