IKEA продолжает снижать цены. Почему?

«Предлагать доступные цены, позволяющие большему количеству людей улучшить повседневную жизнь дома – является приоритетом IKEA. Учитывая повышения затрат на жизнь, наше обязательство о доступности цен стало еще значимее. Мы постоянно адаптируемся под изменяющееся обстоятельства на рынке, и, если есть возможность – всегда снижаем цены. С 14 мая, уже второй раз за этот год, мы снизили цены на еще больше товаров, которые так любят наши покупатели», – говорит Марко Пыдер, руководитель по рынку IKEA в Эстонии.

Фото: Ikea

Еще в феврале IKEA снизила цены на более чем сто различных товаров – от диванов, и кресел, до решений для хранения и аксессуаров. С 14 мая предлагаются по сниженной цене: стакан для зубной щётки DRAGAN стоит 3,49 евро (прежняя цена – 4,99 евро), зеркало TRENSUM – 3,99 евро (прежняя цена – 6.99 евро), полка на колесиках RÅSKOG – 39,99 евро (прежняя цена – 49,99 евро), стул INGOLF – 49 евро (прежняя цена – 59 евро), стол INGATORP 299 евро (прежняя цена – 329 евро).

«Исследование о жизни дома показало, что для четверти жителей Эстонии преградой в ощущении контроля над собственным домом является обстоятельство, заключающееся в том, что у них нет достаточного количества ресурсов для ухода за домом. Продолжая снижать цены, мы хотим показать, что мы заодно с теми, кто хочет улучшить свою повседневную жизнь, особенно в период сезонного обновления», – говорит Пыдер. По его словам, IKEA постоянно оптимизирует ценообразование, увеличивая объемы и тем самым имея возможность снизить цены производства и соответственно цену в магазине.