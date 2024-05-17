- В магазине или ресторане не хотят или не могут обслуживать клиентов на русском языке. Это языковая или этническая дискриминация?

- От магазина или ресторана нельзя требовать обслуживания клиентов на каких-либо языках, помимо национального.

Разумеется, недопустимо отказывать человеку в обслуживании или не продавать ему что-либо, а также обращаться с ним унизительно или худшим образом в сравнении с другими клиентами на том основании, что он говорит на ином языке, нежели эстонский (в том числе на русском).

- Транспортный хаб больше не транслирует публичные объявления на русском языке по громкоговорителю или не размещает их на табло. Это языковая или этническая дискриминация?

- В контексте Закона о равном обращении это не квалифицируется как дискриминация. И здесь следует соблюдать принцип целесообразности.

Государство отправляет гражданам SMS-сообщения, письма по электронной почте или на бумажном носителе, но только на эстонском языке. Это языковая или этническая дискриминация?

Дискриминация, как правило, не определяется в контексте Закона о равном обращении. Было бы ответственно и целесообразно передавать сообщения, имеющие критическое значение, таким образом, чтобы они быстро доходили до целевой группы, и делать это на самых распространенных языках. Насколько нам известно, тот же принцип применяется и в реальном общении.

- Чиновник не говорит с жителем Эстонии по-русски. Это языковая или этническая дискриминация?