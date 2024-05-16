ФОТО В центре Таллинна появится новая улица

Улица начинается в микрорайоне Fahle со стороны Тартуского шоссе около заправки Circle K. Сейчас в этом районе начинается строительство нескольких новых зданий.

В начале июля здесь начнется строительство высотного деревянного здания «Fahle Terrassid». У виадука появится высотное здание с интересной архитектурой под названием «Портаал». Заканчиваться новая улица будет рядом с исторической котельной, которую превратят в офисное здание со смотровой площадкой на вершине трубы.

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента городского планирования и архитектора Оливера Алвера, старшее поколение наверняка это прекрасно помнит. «Наша культурная память сохраняет названия местности, поэтому выбор пал на возрождение исторического названия. Когда-то на Соссимяэ находился целлюлозно-бумажный комбинат, а теперь этот район превратился в прекрасный бизнес-городок. Здесь обязательно нужно будет дать названия еще нескольким улицам и площадям. Предусматривается и строительство двух новых зеленых зон», - сказал Алвер.