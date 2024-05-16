Эксперт: рынок недвижимости восстанавливается, но один город все равно отстает

По итогам первых четырех месяцев года заключено около 6 000 сделок, что на 4,5% меньше, чем год назад. Медианная цена сделок за тот же период составила 1996 евро/м², и этот результат оказался на 2,3% ниже по сравнению с прошлым годом. В ряде регионов, в том числе в Таллинне и Тарту, рынок более активен, чем в прошлом году, хотя количество сделок, включая ранее заключенные договоры на покупку новых квартир, пока не в полной мере отражает это. В то же время есть несколько регионов, например, Пярну, где восстановление рынка занимает больше времени.