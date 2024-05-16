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Эксперт: рынок недвижимости восстанавливается, но один город все равно отстает

, Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Апрель подтвердил, что восстановление рынка достаточно реально, хотя серьезных изменений в условиях низкого потребительского доверия пока не предвидится. По предварительным данным, по всей Эстонии заключено 1690 сделок купли-продажи квартирной собственности. Это был лучший результат этого года, который также превзошел показатели прошлогоднего апреля, пишет аналитик бюро недвижимости Uus Maa Игорь Хабал..

По итогам первых четырех месяцев года заключено около 6 000 сделок, что на 4,5% меньше, чем год назад. Медианная цена сделок за тот же период составила 1996 евро/м², и этот результат оказался на 2,3% ниже по сравнению с прошлым годом. В ряде регионов, в том числе в Таллинне и Тарту, рынок более активен, чем в прошлом году, хотя количество сделок, включая ранее заключенные договоры на покупку новых квартир, пока не в полной мере отражает это. В то же время есть несколько регионов, например, Пярну, где восстановление рынка занимает больше времени.

Рынок квартир Эстонии

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