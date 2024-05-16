В чем дело? Компания легендарного инвестора активно сбывает с рук акции Apple

Berkshire продала 22 процента своих акций Apple в первом квартале нынешнего года, сообщает Yahoo Finance. На тот момент проданные компанией акции Apple стоили в общей сложности 135 миллиардов долларов.

В результате продажи прибыль Berkshire Hathaway после уплаты налогов составила 11,2 миллиарда долларов. В четвертом квартале компания продала лишь процент своих акций Apple. Почему Berkshire сбывает с рук акции Apple, не сообщается.

Ранее Баффет высказывал предположение, что Apple останется крупнейшей инвестицией Berkshire в акции в обозримом будущем.

Еще большим сюрпризом для инвесторов стало то, что компания вложила 6,72 миллиарда долларов в страховую компанию Chubb.

По состоянию на 31 марта Berkshire владела 25,92 млн акций Chubb. Накануне после закрытия торгов они выросли более чем на 7,5 процента до 271,96 доллара за акцию.

На конец марта Berkshire Hathaway располагала 189 миллиардами долларов денежных средств и их эквивалентов.

4 мая на общем собрании акционеров Баффет заявил, что к июню доля денежных средств может увеличиться до 200 миллиардов долларов. Он также отметил, что в условиях глобальной неопределенности деньги «стали очень привлекательной альтернативой переоцененным акциям».