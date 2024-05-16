На мотокроссе насмерть разбились два гонщика

Это были соревнования Northern Sidecar Cup, проходившие недалеко от Хенгело. По данным сайта соревнований, мужчины, входящие в команду MEFIE-TE, после произошедшей в понедельник аварии были доставлены в больницу, но ни одного из них спасти не удалось.

По данным портала Speedweek.com, находившийся за рулем Бажюс не справился с управлением в конце длинной прямой, и они вылетели с трассы. Причина аварии пока не известна, ее должно выяснить следствие.

62-летний Бажюс и 52-летний Даррас ездили вместе с 2006 года. Даррас также выступал на чемпионате мира, в прошлом году он финишировал там 20-м вместе с Пьером Легуэном.