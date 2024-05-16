Новый вице-мэр Да будет столица эстоноязычной! Таллинн нуждается в отдельной языковой политике

Перевод: Ольга Лебедева

Сегрегация воспроизводит неравенство, снижает социальную мобильность, а также представляет собой угрозу безопасности, что, в свою очередь, приводит к расколу общества, которым легко манипулировать.

В Эстонии мы сделали очень большой шаг к прекращению языковой сегрегации: это переход на эстоноязычное образование. В то же время крайне важно, чтобы качество образования эстоноязычных детей не пострадало в переходный период.

Общеизвестен факт, что существует колоссальная разница в результатах тестов PISA эстоноязычных и русскоязычных школ, и ученики, окончившие русские школы, начинают самостоятельную жизнь с отставанием от своих эстоноязычных сверстников, из-за чего их перспективы на будущее хуже. Чтобы мы вместе преуспели в переходе на эстоноязычное образование, необходимо, чтобы к этому была приобщена и более широкая общественность.

McDonald's подает пример

Решение Mcdonald's убрать русский язык из терминалов самообслуживания очень приветствуется: тем самым он подал пример другим предприятиям, работающим в сфере обслуживания. Если мы как эстонцы не будем принуждать к использованию эстонского языка в нашем общественном пространстве, никто не начнет использовать эстонский язык, но если человек на протяжении всего дня будет слышать, что обслуживание на эстонском языке является стандартом, появится практическая необходимость в изучении языка.

Одобряя осуществление элементарных услуг на иностранном языке, мы сами создаем двуязычное культурное пространство, где эстонский может и не понадобиться. Но двуязычное культурное пространство позволяет легко расколоть общество (эстонцы здесь, русские там).

Как результат двуязычного культурного пространства мы видим, что люди идут слушать концерты «героев ДНР», школьные мероприятия проходят под советской символикой, а также некоторые не хотят занимать позицию в вопросе военных преступлений Российской Федерации. Этой ерунде нужно положить конец.

Чтобы положить конец сегрегации, воспроизводству двуязычия и сделать эстонский язык нормой в общественном пространстве, Таллинну необходимо отдельно взять на себя языковую политику города. Прежде всего, делопроизводство должно вестись на эстонском языке, и информация на эстонском языке должна быть гарантирована людям. То, что это влечет за собой небольшие неудобства для русскоязычного населения, является незначительной платой за долгосрочную правильную цель в столице Эстонии.