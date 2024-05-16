МНЕНИЕ Анализ освобождения Европы от России

Когда два года назад русские танки вошли в Украину, всей Европе стали очевидны масштабы и опасность энергетической зависимости от Востока. До войны около 45% европейского газа, почти половина импорта нефти и почти треть угля поступали от наших восточных соседей.

Правда, после 13-дневного перебоя с газом в 2009 году несколько стран начали разрабатывать альтернативные трансграничные соединения или терминалы СПГ, но только два года назад родилось подлинно европейское видение.

За последние два года многое изменилось

Украина мужественно противостояла России и решительно отреагировала на ее действия. Вопреки сомнениям в том, что Европейский союз, в силу своей зависимости, осмелится политически ответить на российскую агрессию, Европа в самом начале войны поставила перед собой твердую цель сократить свою энергетическую зависимость от России.

Цель заключалась в том, чтобы сделать это без существенного ущерба для своей экономики, сократить свои доходы и поддержать Украину в ее борьбе за свободу.

Для введения любых санкций необходимо единство 27 европейских государств-членов. В случае с природным газом этого пока нет, но лед начинает таять, и в качестве первого шага мы скоро увидим ограничения на российский СПГ.