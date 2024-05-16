Для введения любых санкций необходимо единство 27 европейских государств-членов. Попытка России задушить нас, используя энергию как оружие, на самом деле ускорила зеленую революцию в Европе. Вместе мы превратили историческую угрозу в историческую возможность. Европа больше никогда не будет так уязвима для энергетического шантажа со стороны России или любой другой страны, - пишет Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике.
МНЕНИЕ ⟩ Анализ освобождения Европы от России
Когда два года назад русские танки вошли в Украину, всей Европе стали очевидны масштабы и опасность энергетической зависимости от Востока. До войны около 45% европейского газа, почти половина импорта нефти и почти треть угля поступали от наших восточных соседей.
Правда, после 13-дневного перебоя с газом в 2009 году несколько стран начали разрабатывать альтернативные трансграничные соединения или терминалы СПГ, но только два года назад родилось подлинно европейское видение.
За последние два года многое изменилось
Украина мужественно противостояла России и решительно отреагировала на ее действия. Вопреки сомнениям в том, что Европейский союз, в силу своей зависимости, осмелится политически ответить на российскую агрессию, Европа в самом начале войны поставила перед собой твердую цель сократить свою энергетическую зависимость от России.
Цель заключалась в том, чтобы сделать это без существенного ущерба для своей экономики, сократить свои доходы и поддержать Украину в ее борьбе за свободу.
Для введения любых санкций необходимо единство 27 европейских государств-членов. В случае с природным газом этого пока нет, но лед начинает таять, и в качестве первого шага мы скоро увидим ограничения на российский СПГ.
В мае 2022 года REPowerEU - план ЕС по диверсификации энергоснабжения Европы, сокращению импорта из России, а также экономии энергии и ускорению перехода на возобновляемые источники в Европе - стал названием плана действий по преодолению зависимости от России. Реализация этого плана помогла Европе справиться с ситуацией, когда ей пришлось в кратчайшие сроки отказаться от импорта угля и нефти, и отреагировать на ситуацию, когда Россия прекратила поставки газа.
Программа REPowerEU была не просто временной реакцией на кризис, а долгосрочным планом Комиссии по достижению энергетической независимости за счет возобновляемых источников энергии. Мы стали свидетелями значительного роста возобновляемых источников энергии и исторической трансформации энергоснабжения, достигнув ситуации, когда к концу прошлой зимы в Европе было накоплено рекордное количество природного газа в хранилищах.
Кроме того, меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности позволили сократить спрос на газ в Европе почти на 20%. Если в 2021 году 39% электроэнергии в ЕС производилось из возобновляемых источников и 36% - из ископаемого топлива, то в 2023 году 4% электроэнергии в ЕС будет производиться из возобновляемых источников и только 28% - из ископаемого топлива. Все говорит о том, что эта тенденция сохранится.
В прошлом году в Европе было установлено 55,9 ГВт солнечных панелей. Объем установленных солнечных панелей снова вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Последние два года были рекордными, и планы на этот год также многообещающие. Мы наблюдаем ежегодный рост ветроэнергетики.
Помимо солнечной и ветровой энергетики, Европа имеет самый длинный список водородных проектов в мире. Производство биометана растет, создавая новые доходы и снижая необходимость импорта природного газа. Также внедряются передовые технологии, такие как морские плавучие ветряные турбины.
Общее достижение
Конечно, рост возобновляемых источников энергии и децентрализованной генерации поставит новые задачи перед нашей энергетической инфраструктурой. Именно поэтому в конце прошлого года мы разработали План действий ЕС в области электроэнергетики, чтобы сделать европейские электросети более прочными, взаимосвязанными и цифровыми.
Мы все являемся потребителями энергии, но триумф возобновляемых источников энергии также позволяет нам быть производителями энергии. Для континента, бедного ископаемыми ресурсами, чистая энергия - это путь к энергетической независимости и повышению конкурентоспособности наших экономик.
Попытка России задушить нас, используя энергию как оружие, на самом деле ускорила «зеленую революцию» в Европе, и Путин оказал себе плохую услугу. Он надеялся, что зависимость от российского газа ввергнет нас в раздор, заставит самых проблемных глав правительств умолять его о доброй воле и заставит Европу отказаться от Украины. Но произошло обратное.
В этом году «Газпром» впервые с 1999 года получил убыток. В то же время европейские энергетические рынки стабилизировались. В целом, с 2022 года мы сократили импорт энергоносителей, а цены вернулись к довоенному уровню. Европа больше никогда не будет так уязвима для энергетического шантажа со стороны России или любой другой страны.
Это достижение для Европы и европейского народа. Вместе мы превратили историческую угрозу в историческую возможность. REPowerEU перекроил энергетическую карту мира.
Также в преддверии европейских выборов, которые состоятся в следующем месяце, важно помнить о ценности сильной Европы солидарности.