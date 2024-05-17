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ЕВРОВЫБОРЫ-24 Дебаты в студии: против чего протестуют независимые кандидаты?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Rus.Postimees открывает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Кандидатам в депутаты Европардмента предстоит обозначить свою позицию по резонсным темам, которые волнуют жителей ЕС и Эстонии.

В первых дебатах примут участие независимые кандидаты Всеволод Юргенсон и Калле Грюнталь, запомнившиеся общественности целым рядом скандалов. Следите за прямым эфиром в 14:00! 

  • Не помешает ли политикам их скандальное прошлое бороться за симпатии избирателей и работать в Брюсселе?
  • В 2009 году независимый кандидат Индрек Таранд собрал на евровыборах больше 100 000 голосов. Это был протест против политической номенклатуры. Против чего протестуют Юргенсон и Грюнталь? 

    Всеволод Юргенсон и Калле Грюнталь

    Pm

  • Какой они видят роль Эстонии в ЕС? 
  • Как оценивают отношения с Брюсселем? 
  • Нужно ли Евросоюзу расширяться?
  • Что не так с миграционной политикой ЕС?
  • Как Европе конкурировать с Китаем и США?
  • Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
  • Назрели ли изменения в зеленой политике ЕС?
  • Как спасать сельское хозяйство и повышать конкурентоспособность эстонских предприятий?
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