Rus.Postimees открывает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Кандидатам в депутаты Европардмента предстоит обозначить свою позицию по резонсным темам, которые волнуют жителей ЕС и Эстонии.
ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Дебаты в студии: против чего протестуют независимые кандидаты?
В первых дебатах примут участие независимые кандидаты Всеволод Юргенсон и Калле Грюнталь, запомнившиеся общественности целым рядом скандалов. Следите за прямым эфиром в 14:00!
- Не помешает ли политикам их скандальное прошлое бороться за симпатии избирателей и работать в Брюсселе?
- В 2009 году независимый кандидат Индрек Таранд собрал на евровыборах больше 100 000 голосов. Это был протест против политической номенклатуры. Против чего протестуют Юргенсон и Грюнталь?
Всеволод Юргенсон и Калле Грюнталь
Pm
- Какой они видят роль Эстонии в ЕС?
- Как оценивают отношения с Брюсселем?
- Нужно ли Евросоюзу расширяться?
- Что не так с миграционной политикой ЕС?
- Как Европе конкурировать с Китаем и США?
- Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
- Назрели ли изменения в зеленой политике ЕС?
- Как спасать сельское хозяйство и повышать конкурентоспособность эстонских предприятий?