На пересечении шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Уулу-Соометса-Хяэдемеэсте столкнулись два грузовых автомобиля и легковой автомобиль.

По словам начальника Пярнуского отделения полиции Кнута Каарела Кохва, автомобиль Toyota, которым управлял 84-летний мужчина, двигался по шоссе из Икла в сторону Пярну и начал поворачивать налево в Хяэдемееэсте.

Пожилой водитель не уступил дорогу латвийскому грузовику, перевозившему строительные материалы (фура двигалась из Пярну в сторону Икла), в результате произошло столкновение.

Кроме того, в легковой автомобиль сзади врезался польский грузовик, нагруженный теплоизоляционными плитами, следовавший в сторону Пярну по шоссе.

Фото: PPA

В результате аварии пострадали легковой автомобиль и оба грузовика, и из них вытекло топливо.

84-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, получил травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Все участники ДТП имеют право управлять транспортными средствами соответствующих категорий.

Водители грузовиков были трезвы, что касается водителя легкового автомобиля, все выяснится после проведения соответствующей экспертизы.

В районе инцидента перекрыта часть шоссе Таллинн-Пярну-Икла, движение транспорта регулируется полицией.