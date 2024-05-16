Сегодня около 12:20 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в волости Хяэдемеэсте.
На пересечении шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Уулу-Соометса-Хяэдемеэсте столкнулись два грузовых автомобиля и легковой автомобиль.
По словам начальника Пярнуского отделения полиции Кнута Каарела Кохва, автомобиль Toyota, которым управлял 84-летний мужчина, двигался по шоссе из Икла в сторону Пярну и начал поворачивать налево в Хяэдемееэсте.
Пожилой водитель не уступил дорогу латвийскому грузовику, перевозившему строительные материалы (фура двигалась из Пярну в сторону Икла), в результате произошло столкновение.
Кроме того, в легковой автомобиль сзади врезался польский грузовик, нагруженный теплоизоляционными плитами, следовавший в сторону Пярну по шоссе.
В результате аварии пострадали легковой автомобиль и оба грузовика, и из них вытекло топливо.
84-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, получил травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Все участники ДТП имеют право управлять транспортными средствами соответствующих категорий.
Водители грузовиков были трезвы, что касается водителя легкового автомобиля, все выяснится после проведения соответствующей экспертизы.
В районе инцидента перекрыта часть шоссе Таллинн-Пярну-Икла, движение транспорта регулируется полицией.