Сегодня около 12:20 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в волости Хяэдемеэсте.
Из-за серьезной аварии перекрыто движение на трассе Таллинн-Икла
На пересечении шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Уулу-Соометса-Хяэдемеэсте столкнулись два грузовых автомобиля и легковой автомобиль.
По словам представителя полиции Леэни Альмосен, в результате аварии водитель легкового автомобиля был травмирован, и машина скорой помощи отвезла его в больницу.
Водители грузовиков не пострадали, однако сами автомобили получили повреждения.
На месте происшествия перекрыто движение, ситуацию координируют спасатели и полиция.
Точные причины аварии выясняются.
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