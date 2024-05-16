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Из-за серьезной аварии перекрыто движение на трассе Таллинн-Икла

Pärnu Postimees rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль (иллюстративное фото).
Полицейский автомобиль (иллюстративное фото). Фото: Madis Veltman

Сегодня около 12:20 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в волости Хяэдемеэсте.

На пересечении шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Уулу-Соометса-Хяэдемеэсте столкнулись два грузовых автомобиля и легковой автомобиль.

По словам представителя полиции Леэни Альмосен, в результате аварии водитель легкового автомобиля был травмирован, и машина скорой помощи отвезла его в больницу.

Водители грузовиков не пострадали, однако сами автомобили получили повреждения.

На месте происшествия перекрыто движение, ситуацию координируют спасатели и полиция.

Точные причины аварии выясняются.

Материал дополняется.

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