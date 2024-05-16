Возможность покупки находящегося в водах Эстонии частного острова вызвала большой интерес

По словам собственника острова Мортена Аавика, в аукционе могут участвовать все лица, соответствующие установленным законодательством требованиям, в том числе граждане государств-участников Европейской экономической зоны.

«В последние дни, например, возрос интерес латышей, потому что в Латвии вообще нет островов, а это - единственный морской остров в странах Балтии с разрешением на строительство. Надеемся, что срочность покупки не станет для них препятствием, поскольку аукцион начинается уже в понедельник». Аукцион заканчивается уже в следующую среду, 22 мая, но для подписания нотариально заверенного договора купли-продажи и оплаты у покупателя есть до 30 дней с момента подтверждения результатов аукциона.

По мнению эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, это уникальное предложение, однако при покупке острова необходимо учитывать различные нюансы. «Сосед не сможет крикнуть через забор, что приглашает вас на вечеринку в пятницу вечером, и курьеру Bolt, вероятно, сложно будет до вас добраться, - улыбнулся он. - Но если говорить серьезно, новый собственник, конечно, должен будет учитывать природную среду, гнездование птиц и брачные игры животных, доступность с материка и четыре эстонских времени года».

По словам Тоомпарка, стартовая цена острова в 480 000 евро впечатляет, но покупателем, скорее всего, станет человек, ценящий уникальность и приватность. «В то же время, это участок земли площадью 24 гектара, стартовая цена которого составляет всего два евро за квадратный метр - дешевле, чем квадратный метр ламината! Я бы сказал, что покупать стоит», - сказал Тоомпарк.

Эстонская Республика имеет право преимущественной покупки недвижимости, которое она имеет право реализовать в течение двух месяцев после совершения сделки купли-продажи. Регистрация на аукцион по продаже острова Хыралайд продлится до 13:00 20 мая, а сам аукцион завершится 22 мая в 15:00. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.