Видео Выбежавший на поле енот сорвал футбольный матч

Пресс-служба MLS в шутку сообщила, что енот провел на поле рекордный для енота период – 161 секунду. Работники стадиона бегали за животным, вооружившись мусорными баками, но енот не спешил уходить. Болельщики поддерживали зверя с трибун выкриками: «Енот! Енот!»

Енота, которого активно поддерживали трибуны, несколько минут не могли поймать сотрудники стадиона в Филадельфии. MLS назвала животное Ракиньо и в шутку сообщила, что он провел на поле рекордную для енота 161 секунду

Матч в итоге был прерван на пять минут, а главный герой заварушки получил кличку Ракиньо.

«Неофициально енот Ракиньо провел сегодня вечером на поле 161 секунду, что стало максимальным показателем для енота в истории MLS», - пошутили в лиге.