Некоторое время назад Нарвская городская больница объявила конкурс на место заведующего хозяйственной частью. Перечень требований к кандидату выглядел обычно, за исключением одного пункта - от будущего завхоза требовался эстонский язык уровня В1 и русский - уровня С1.
Необычно! ⟩ В Нарве ищут заведующего с минимальным эстонским, но блестящим знанием русского языка
Спустя пару месяцев после того, как с поста главы Нарвской больницы сняли Аго Кыргвеэ, а на его место поставили Юллара Ланно, учреждению потребовался новый завхоз.
В его задачи входит: руководство хозяйственным отделом (почти 75 человек), обеспечение связи между хозяйственным отделом и руководством, бесперебойная работа транспортного подразделения больницы, обеспечение правильного использования активов и непрерывности работы учреждения, оперативное решение проблем, координация работы партнеров хозяйственного отдела по контрактам и сотрудничеству, представление интересов учреждения в контрактах и обеспечение работы административной помощи.
В списке требований к потенциальному кандидату были указаны:
- Среднее или высшее образование в области делового администрирования, менеджмента, логистики или схожей области;
- не менее 5 лет опыта работы в области администрирования, логистики или управления транспортом;
- не менее 5 лет опыта в управлении людьми и организации работы (в подразделении численностью более 30 человек);
- хорошие навыки межличностного общения и взаимодействия в крупной организации, умение планировать и принимать решения;
- эстонский язык на уровне не ниже B1, русский язык на уровне C1;
- водительские права категории B;
- готовность внести свой вклад в работу эстонской больницы;
Небольшое недоумение вызывает пункт о знании языков - государственный язык на новой должности требуется на достаточно примитивном уровне, а русский язык - на очень хорошем.
Среди нарвитян в социальных сетях поползли слухи о том, что данный пост был создан как бы искусственно, для определенного кандидата из фракции Narva, Андрея Иванкива.
На своей странице в Facebook депутат Катри Райк написала следующее: «В объявлении много условий, которые говорят, что должность предназначена для конкретного человека. Особенно странно читать требования к языку: эстонский B1 и русский C1. Интересно, как можно доказать последнее? В Эстонии?! Уровня В1, однако, удивительно мало для общения с партнерами по больнице, что ожидается от кандидата».
Райк добавила, что еще более неприятной эту историю делает тот факт, что именно карта эстонского языка была положена на стол при насильственной смене руководителя больницы.
«Новый руководитель пообещал, что будет и дальше строго настаивать на эстонском языке в стенах больницы, как это делал Кыргвеэ. С тяжелым сердцем я прямо говорю, что этот пост, скорее всего, достанется депутату Андрею Иванкиву. Распределение должностей - дело рук городской администрации, руководимой депутатом Рийгикогу от центральной партии Алексеем Евграфовым», - написала она.
Эстонский не так уж и нужен, если все говорят на русском
Недоумевает и депутат оппозиционной фракции Яна Кондрашова. «Такие требования явно говорят о том, что потенциальный кандидат на должность должен быть русскоязычным с минимальным владением эстонским языком. При этом эстонцы здесь явно ущемлены - владение русским языком на С1 доказать невозможно», - сказала Кондрашова Rus.Postimees.
Она тоже посчитала требования к потенциальному кандидату противоречивыми и абсурдными, а также противоположными риторике Ланно. «Ланно обещал уделять внимание повышению квалификации и уровня владения эстонским, но при этом ищет руководителя со средне-специальным образованием и В1. Тут Ланно либо недоработал, и это его упущение, либо с его согласия происходит», - уверена депутат.
Сам же Ланно в своем ответе Rus.Postimees заявил, что знание языка - необходимый навык для любой руководящей должности. «В Нарве очень важно владеть русским языком, как письменным, так и устным, как при общении с персоналом, так и с партнерами по закупкам и обслуживанию, поскольку только 5% говорят по-русски ежедневно, и еще меньше говорят на нем как на родном языке в нарвской больнице», - сказал он.
По словам Ланно, уровень знания эстонского языка кандидатов будет проверен на собеседованиях, а размер заработной платы будет зависеть от ожиданий обоих сторон, и обсуждаться в ходе собеседований. Он добавил, что в конкурсе принял участие 21 человек. Собеседования продолжаются.
На вопрос о том, было ли место завхоза создано специально для Андрея Иванкива, Ланно ответил отрицательно, пояснив, что предыдущий завхоз ушел еще при Кыргвеэ, и причина ухода неизвестна.
«Основная деятельность больницы не предполагает участия в политике, но у нас есть врачи и медсестры, которые постоянно участвуют в политической деятельности Нарвы, это их личный выбор», - добавил Ланно. «В городе с населением чуть меньше 60 тысяч человек активные и умные люди часто имеют право голоса в организации жизни, так же как в нашей больнице сегодня есть врачи и медсестры, которые являются или являются сегодня членами городского совета. Я могу заверить, что у нас работают ответственные люди, обладающие навыками, которые вносят вклад в лечение пациентов, развитие больницы и функционирование ее рабочих процессов», - сказал глава больницы.
Rus.Postimees обратился за комментарием к члену совета и председателю фракции Narva Алексею Евграфову, но Алексей ответил, что он не участвует в решение вопросов, связанных с кадрами, и абсолютно доверяет Ланно при выборе членов команды, с которыми ему дальше нужно будет работать.
Сам Андрей Иванкив не захотел комментировать ситуацию, заметив, что «другие комментируют ее достаточно хорошо». По словам Андрея, на собеседование в больницу его пока не звали.