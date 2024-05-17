Необычно! В Нарве ищут заведующего с минимальным эстонским, но блестящим знанием русского языка

Требования к кандидату. Фото: сvkeskus.ee

На своей странице в Facebook депутат Катри Райк написала следующее: «В объявлении много условий, которые говорят, что должность предназначена для конкретного человека. Особенно странно читать требования к языку: эстонский B1 и русский C1. Интересно, как можно доказать последнее? В Эстонии?! Уровня В1, однако, удивительно мало для общения с партнерами по больнице, что ожидается от кандидата».

Райк добавила, что еще более неприятной эту историю делает тот факт, что именно карта эстонского языка была положена на стол при насильственной смене руководителя больницы.

«Новый руководитель пообещал, что будет и дальше строго настаивать на эстонском языке в стенах больницы, как это делал Кыргвеэ. С тяжелым сердцем я прямо говорю, что этот пост, скорее всего, достанется депутату Андрею Иванкиву. Распределение должностей - дело рук городской администрации, руководимой депутатом Рийгикогу от центральной партии Алексеем Евграфовым», - написала она.

Эстонский не так уж и нужен, если все говорят на русском

Недоумевает и депутат оппозиционной фракции Яна Кондрашова. «Такие требования явно говорят о том, что потенциальный кандидат на должность должен быть русскоязычным с минимальным владением эстонским языком. При этом эстонцы здесь явно ущемлены - владение русским языком на С1 доказать невозможно», - сказала Кондрашова Rus.Postimees.