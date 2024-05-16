УРМАС РЕЙНСАЛУ Эстония разошлась в палестинском вопросе с ближайшими союзниками и изменила свою позицию. Почему?

Перевод: Павел Соболев

На прошлой неделе Эстония проголосовала за резолюцию ООН по палестинскому вопросу. Среди прочего в ней прозвучал призыв предоставить Палестине статус полноправного члена ООН.

Наши основные военные союзники и большинство соседних стран не голосовали за эту резолюцию. В число этих стран входят, среди прочего, США, Германия, Италия, Литва, Латвия, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Великобритания и Украина. Со стороны Эстонии также было бы разумно не голосовать «за» в этом вопросе.

Ранее, будучи министром иностранных дел, я дал в министерстве четкое указание, что если позиции по этом вопросу стран ЕС разделятся в ООН, Эстония не должна голосовать против позиции США. Теперь произошли изменения в политике. Почему?

Как я слышал, особую активность проявила премьер-министр Кая Каллас, лично контактировавшая с правительствами Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции, убеждая их проголосовать за резолюцию. Почему ей нужно было это делать?

Эту активность объясняют желанием угодить некоторым другим странам-членам ЕС, которое возникло в контексте кампании Каллас, нацеленной на получение должности представителя ЕС по внешней политике, где очень важна позиция Франции. Если это правда, то изменение политики по таким соображениям и даже попытки убеждения других стран нашего региона никоим образом не целесообразны.