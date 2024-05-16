ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Эти три ошибки садоводов могут погубить газон

Многие садоводы стремятся вырастить яркий изумрудно-зеленый газон, которому будут завидовать все соседи. К счастью, уход за таким газоном требует минимальных усилий, но требует большего, чем просто периодическая стрижка и полив.

Многие домовладельцы не могут добиться хорошего результата, потому что совершают довольно распространенные ошибки. Итак, каких ошибок следует избегать, чтобы сохранить газон здоровым? На сайте HomeAdviceGuide эксперт по садоводству Оливер Джонсон рассказывает о некоторых наиболее распространенных ошибках домовладельцев при уходе за газоном и о том, как их избежать.

Чрезмерный полив

Вода необходима для здоровья газона, но чрезмерный полив может иметь катастрофические последствия, предупредил эксперт. Переувлажнение тормозит развитие корней. Если погода влажная, ваш газон может вообще не нуждаться в дополнительном поливе. Однако в засушливые периоды старайтесь поливать траву достаточно часто, чтобы она не высыхала.

Слишком короткая стрижка

Слишком короткая стрижка газона тоже может иметь катастрофические последствия. Многие думают, что если подстричь газон очень коротко, его не придется снова косить в ближайшее время, но очень короткие травинки очень уязвимы для засухи, болезней и вредителей. Длина травинок в идеале должна быть в пределах 7-8 сантиметров.

Неправильные удобрения

Трава – это не вещь, а живой организм, и, как и любое другое живое существо, она тоже нуждается в питательных веществах. Именно поэтому газон необходимо время от времени удобрять. Для этого необходимо использовать специальные удобрения, предназначенные для этого. Неправильное удобрение может фактически убить траву.