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В Латвии в мусорном контейнере нашли уже второй труп новорожденного: что происходит?

Эвия Хаука
, журналист TVNET
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Фото: TVNET

Воскресным утром, обещавшим многим прекрасный отдых на море, в Вентспилсе в мусорном контейнере на парковке было обнаружено тело новорожденного, возможно, недоношенного ребенка. Прошло два месяца со дня страшной находки на свалке в Гробине, когда сортировщики мусора заметили на конвейере мертвую новорожденную девочку. Какие факторы повлияли на эти две трагедии? Таким вопросом задается портал RUS TVNET.

Самоуправления экономят на социальной поддержке, например, на услуге семейного помощника; не хватает социальных работников; в обществе обостряются психические заболевания; ценность жизни обесценивается из-за того, что в течение долгого времени приходится видеть столько смертей; экономическая ситуация усиливает тревогу. Такие слова можно услышать от экспертов, которые комментируют чудовищные случаи с младенцами.

Руководитель Вентспилсского кризисного центра для семей с детьми Paspārne Рута Шенкевица говорит, что, ежедневно работая с детьми и взрослыми, она заметила тенденцию: ухудшается психоэмоциональное состояние, вызванное изоляцией во время пандемии, экономическим спадом с ростом цен, сценами войны, насилия и смерти, которые годами доминируют как в социальных сетях, так и в медиасреде.

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