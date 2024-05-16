Воскресным утром, обещавшим многим прекрасный отдых на море, в Вентспилсе в мусорном контейнере на парковке было обнаружено тело новорожденного, возможно, недоношенного ребенка. Прошло два месяца со дня страшной находки на свалке в Гробине, когда сортировщики мусора заметили на конвейере мертвую новорожденную девочку. Какие факторы повлияли на эти две трагедии? Таким вопросом задается портал RUS TVNET.
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В Латвии в мусорном контейнере нашли уже второй труп новорожденного: что происходит?
Самоуправления экономят на социальной поддержке, например, на услуге семейного помощника; не хватает социальных работников; в обществе обостряются психические заболевания; ценность жизни обесценивается из-за того, что в течение долгого времени приходится видеть столько смертей; экономическая ситуация усиливает тревогу. Такие слова можно услышать от экспертов, которые комментируют чудовищные случаи с младенцами.