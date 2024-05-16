В Латвии в мусорном контейнере нашли уже второй труп новорожденного: что происходит?

Самоуправления экономят на социальной поддержке, например, на услуге семейного помощника; не хватает социальных работников; в обществе обостряются психические заболевания; ценность жизни обесценивается из-за того, что в течение долгого времени приходится видеть столько смертей; экономическая ситуация усиливает тревогу. Такие слова можно услышать от экспертов, которые комментируют чудовищные случаи с младенцами.

Руководитель Вентспилсского кризисного центра для семей с детьми Paspārne Рута Шенкевица говорит, что, ежедневно работая с детьми и взрослыми, она заметила тенденцию: ухудшается психоэмоциональное состояние, вызванное изоляцией во время пандемии, экономическим спадом с ростом цен, сценами войны, насилия и смерти, которые годами доминируют как в социальных сетях, так и в медиасреде.