Умерли трое В Литве распространяется опасная болезнь

По сведениям портала LRT, 5 мая от легионеллеза в Вильнюсе скончался еще один человек.

Общее число умерших от болезни легионеров жителей Литвы, таким образом, достигло трех. Всего в стране с начала года зарегистрировано 16 случаев заболевания.

Самая крупная в Литве вспышка легионеллеза за последнее время произошла весной прошлого года в Каунасском районе и самом Каунасе, где заболели более двадцати человек и семеро умерли.

Болезнь легионеров – это инфекция легких, вызываемая бактерией легионеллы. В среднем примерно десять процентов инфицированных умирает.

Бактерии легионеллы распространяются, как правило, через систему водоснабжения, если этому благоприятствует температура воды.

Инкубационный период легионеллеза длится от двух до десяти дней, чаще всего примерно пять-шесть дней, в отдельных случаях может составлять до трех недель.

По словам представителей Департамента здоровья, симптомы включают высокую температуру, сухой кашель, головную и мышечную боль, одышку, боль в груди и (редко) диарею.

В развитых странах легионеллезная пневмония составляет 2-16 процентов от общего числа заболеваний пневмонией. Для профилактики болезни легионеров важно не допускать размножения легионеллы в системах водоснабжения. Температура воды должна быть ниже +20°С в системе холодного водоснабжения и +55-60°С в системе горячего водоснабжения.

Важное значение имеет техническое обслуживание и регулярный осмотр систем водоснабжения; предотвращение застоя воды в трубопроводах, их регулярная механическая очистка и промывка.