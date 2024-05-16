Кристийна Тынниссон, член фракции «Ээсти 200» в Тартуском горсобрании, передала руководству горсобрания проект решения о выражении недоверия вице-мэру Эло Кийвет (Социал-демократическая партия).
Инициирован вотум недоверия вице-мэру Тарту от социал-демократов
Под документам стоят подписи пятнадцати депутатов. В проекте решения указывается на ряд проблем в процессах планирования, в том числе в связи с обнародованием детального эскизного плана Сюдалиннаского культурного центра.
Помимо представителей «Ээсти 200», проект решения о вотуме недоверия подписали также члены фракции EKRE, а также член центристской фракции Яан Тоотс.