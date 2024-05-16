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Инициирован вотум недоверия вице-мэру Тарту от социал-демократов

Юри Саар
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Вице-мэр Тарту Эло Кийвет.
Вице-мэр Тарту Эло Кийвет. Фото: Маргус Ансу

Кристийна Тынниссон, член фракции «Ээсти 200» в Тартуском горсобрании, передала руководству горсобрания проект решения о выражении недоверия вице-мэру Эло Кийвет (Социал-демократическая партия).

Под документам стоят подписи пятнадцати депутатов. В проекте решения указывается на ряд проблем в процессах планирования, в том числе в связи с обнародованием детального эскизного плана Сюдалиннаского культурного центра.

Помимо представителей «Ээсти 200», проект решения о вотуме недоверия подписали также члены фракции EKRE, а также член центристской фракции Яан Тоотс.

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