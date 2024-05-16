ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Теперь мы видим, на что была бы способна Украина, если бы западные ракеты прибыли раньше

В СМИ начали распространяться фотографии вчерашней атаки Украины на аэродром Бельбек. Визуальные подтверждения атаки не оставляют сомнений в попадании нескольких ракет по аэродрому. Возникшие пожары были очень мощными и продолжались несколько часов. Позже появились данные о том, что был уничтожен один МиГ-31, повреждены три штурмовика Су-27 и две зенитные ракетные системы С-400. Кроме того, был уничтожен один радар ПВО.

К этим данным следует относиться с определенной осторожностью, но если информация соответствует действительности, то речь идет о потерях стратегического уровня. Кроме того, если судить по опубликованным видеороликам, был уничтожен большой запас боеприпасов. В официальных российских сообщениях сначала говорилось, что все ракеты были уничтожены, а позже они признали попадание одной или двух ракет. На опубликованных видео видно, что российская противовоздушная оборона в Бельбеке не работала.

Сегодня ночью Украина нанесла новый удар по аэродрому Бельбек. На этот раз целью был склад, где хранились ракеты для самолетов, базирующихся на аэродроме. Были использованы ракеты ATACMS, в результате чего на аэродроме были видны сильные взрывы и пожары. Поступали также сообщения о нанесении авиаударов по ряду других объектов в Крыму, но более подробной информации нет.