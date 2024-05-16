Теперь мы можем получить представление о том, как могло бы выглядеть украинское контрнаступление весной 2023 года, если бы США и другие доноры вовремя доставили ракеты, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс в сегодняшнем военном отчете.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Теперь мы видим, на что была бы способна Украина, если бы западные ракеты прибыли раньше
Перевод: Ева Ойжинская
Вчера государственный секретарь США Энтони Блинкен вновь заговорил об Украине. Он отметил, что США не призывают Украину использовать полученное от них оружие для нападений на территорию России, но Украина сама решает, как вести войну. Ранее США ясно давали понять, что переданное ими оружие не должно использоваться для атак на территорию России.
Таким образом, мы имеем дело с незначительным изменением в риторике. Очень неудобно категорически придерживаться прежней позиции в ситуации, когда Россия постоянно атакует украинские города со своей территории с применением тяжелого вооружения. Учитывая общий тон заявлений госсекретаря США, нельзя сделать вывод, что США разрешили Украине использовать полученное от них оружие для таких атак.
Самым сильным заявлением США во время визита государственного секретаря было сообщение о выделении дополнительных двух миллиардов долларов на закупку необходимого вооружения и укрепление возможностей оборонной промышленности Украины.
Позднее со стороны США последовала резкая критика в адрес Китая за поддержку России. В целом, все это должно уравновесить визит Путина в Китай и, возможно, охладить надежды китайцев на то, что Россия сможет одержать военную победу.
Мощный фейерверк, но, к сожалению, помощь опоздала
Вчера рано утром украинские военные дроны атаковали топливную базу в Ростовской области. Российские источники сообщают об успешном уничтожении беспилотников, в то время как украинские источники подтверждают, что в результате атак возник крупный пожар. В конце концов фотографии пожара появились и в социальных сетях.
В СМИ начали распространяться фотографии вчерашней атаки Украины на аэродром Бельбек. Визуальные подтверждения атаки не оставляют сомнений в попадании нескольких ракет по аэродрому. Возникшие пожары были очень мощными и продолжались несколько часов. Позже появились данные о том, что был уничтожен один МиГ-31, повреждены три штурмовика Су-27 и две зенитные ракетные системы С-400. Кроме того, был уничтожен один радар ПВО.
К этим данным следует относиться с определенной осторожностью, но если информация соответствует действительности, то речь идет о потерях стратегического уровня. Кроме того, если судить по опубликованным видеороликам, был уничтожен большой запас боеприпасов. В официальных российских сообщениях сначала говорилось, что все ракеты были уничтожены, а позже они признали попадание одной или двух ракет. На опубликованных видео видно, что российская противовоздушная оборона в Бельбеке не работала.
Сегодня ночью Украина нанесла новый удар по аэродрому Бельбек. На этот раз целью был склад, где хранились ракеты для самолетов, базирующихся на аэродроме. Были использованы ракеты ATACMS, в результате чего на аэродроме были видны сильные взрывы и пожары. Поступали также сообщения о нанесении авиаударов по ряду других объектов в Крыму, но более подробной информации нет.
Президент России не может смириться с такой ситуацией, и поэтому можно ожидать, что Россия попытается провести крупную воздушную атаку на украинские города
Признаков активности российской противовоздушной обороны не было и в этот раз. Это не означает, что российские системы ПВО вообще не способны реагировать на западные ракеты. В течение предыдущего месяца перед последними атаками украинские ВВС систематически атаковали позиции российской ПВО, ВВС и ракетных войск в Крыму. Эти атаки уже ослабили российскую противовоздушную оборону. Кроме поражения пусковых установок, было уничтожено множество радиолокационных и и позиций радиотехнической разведки. Теперь мы можем получить представление о том, как могло бы выглядеть украинское контрнаступление весной 2023 года, если бы США и другие доноры вовремя доставили ракеты.
Все это происходит в тот момент, когда самолет Путина приземлился в Пекине. Возможно, что Украина пыталась приурочить по крайней мере часть атак в Крыму к этому визиту. Атака российской армии в Харьковской области также, безусловно, приурочена к нынешнему визиту. Хотя сейчас стратегическая картина искажена, китайские лидеры прекрасно понимают, какие атаки имеют серьезные последствия.
Президент России не может смириться с такой ситуацией, и поэтому можно ожидать, что Россия попытается нанести крупный авиаудар по украинским городам. Если такой атаки не произойдет, это можно будет расценить как явный признак проблем со стратегическим сдерживанием.
Давление на фронтах продолжается, но значительных успехов нет
- С направления Харьковского наступления продолжает поступать противоречивая информация. Есть уверенность, что вчера российскому бронетанковому подразделению удалось прорваться к северной окраине города Волчанск. Об этом свидетельствуют уничтоженные там российские танки и бронемашины. Согласно официальным украинским сообщениям, российские подразделения были вытеснены из городской черты, что также кажется правдоподобным. Однако российские войска расширили контролируемую ими приграничную зону. Украинские войска отступили в нескольких местах, но российские подразделения не продвинулись дальше приграничной зоны. Серьезность ситуации на всем фронте подтверждает и решение президента Украины отменить запланированные визиты в Испанию и Португалию.
- В районе Сватово и Северодонецка продолжаются активные атаки российской армии в направлении Купянска, но успеха они не принесли. Южнее давление ослабло в направлении Лимана и Сиверска.
- В районе Бахмута российские подразделения предпринимают активные попытки, но не могут продвинуться вперед.
- В Донецкой области атаки российских подразделений к западу от Авдеевки за последние две недели не принесли результатов. Также южнее, в районах Красногоровки, Новомихайловки и других населенных пунктов региона наступление было не очень энергичным, и изменений на линии фронта не произошло. Можно предположить, что войска измотаны постоянными наступлениями и большими потерями и нуждаются в пополнении резервов.
- На южном фронте российская армия объявила о захвате села Работино, что, конечно, не соответствует действительности. По всей видимости, это слабая попытка отчитаться о прогрессе перед президентом России. Ранее украинская разведка писала, что российские части должны были добиться заметного прогресса до 16 мая, то есть, до того, как президенты России и Китайской Народной Республики встретятся.