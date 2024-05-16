Кристина Каллас подтвердила отказ на просьбу Нарвы сохранить образование детей на русском языке

Кристина Каллас днем в четверг подтвердила, что правительство не поддержало просьбу Нарвского горсобрания о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений в предстоящем учебном году. О том, что принципиальное решение принято Rus.Postimees сообщал утром 16 мая.

«Правительство приняло восемь отдельных решений по нарвским школам. Мы также обсуждали это в правительственной комиссии, где присутствовали различные эксперты и представители Нарвы. Правительственная комиссия пришла к выводу, что нет веских причин делать исключения», - сказала Кристина Каллас на пресс-конференции, которую транслировал сайт правительства.

«Вопрос не в том, что дети не смогут перейти на обучение на эстонском языке, а в том, как поддержать их при переходе на обучение на эстонском языке. Рекомендации комиссии содержат целый ряд рекомендаций городу Нарве по организации перехода на обучение на эстонском языке», - сказала министр образования.

Кристина Каллас сообщила, что в будущем в детских садах также не будет отдельных групп для детей с особыми потребностями, но им будет оказываться специальная поддержка.

«Рекомендации экспертов, которые также были переданы в Нарву, заключаются в том, что помимо уроков детям с особыми потребностями необходимо 3-4 дополнительных занятия по эстонскому языку, необходимо создавать словари, использовать на уроках помощников учителя, сокращать и упрощать объем материала и т.д.», - сказала министр образования Эстонии, добавив, что важно мотивировать ребенка, а не наказывать с помощью оценок.

По словам Кристины Каллас после общения с руководством Таллинна и Нарвы ситуация с переходом на обучение школьников на эстонском языке «более оптимистична», чем правительство «могло надеяться несколько месяцев назад».

Сохранения частичного преподавания на русском языке нарвские парламентариии добивались для Языкового лицея, Кренгольмской школы, Пяхклимяэской школы, Кесклиннаской школы, Паюской школы, а также детских садов Pingviin, Kirsike, Põngerjas. Нарвское горсобрание обратилось с соответствующим ходатайством 22 февраля.

Правительство Эстонии считает, что переход на эстоноязычное обучение соответствует общественному интересу, и у Нарвского горсобрания при поддержке государства было достаточно времени на подготовку к выполнению требований.