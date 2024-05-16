НАЗЛО ВОЙНЕ Иностранные инвесторы основали в Украине тысячи предприятий

Перевод - Диана Харламова

За время войны турецкие инвесторы создали в Украине 354 компании, на третьем месте - граждане Узбекистана и Польши с 193 компаниями, сообщает «Украинская правда».

В число ведущих инвесторов также вошли граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля. Важно отметить, что у компании может быть несколько владельцев.

Самой крупной компанией, открытой иностранцами во время войны, является компания «TENS1MA» с начальным капиталом 1,28 миллиарда гривен, владельцем которого является гражданин Армении.