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НАЗЛО ВОЙНЕ Иностранные инвесторы основали в Украине тысячи предприятий

Postimees
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Украина
Украина Фото: DW

С начала полномасштабного российского вторжения иностранцы открыли в Украине 2652 предприятия. Основными инвесторами являются представители Турции, Узбекистана, Польши и США, а также инвесторы из более чем 100 стран.

Перевод - Диана Харламова

За время войны турецкие инвесторы создали в Украине 354 компании, на третьем месте - граждане Узбекистана и Польши с 193 компаниями, сообщает «Украинская правда».

В число ведущих инвесторов также вошли граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля. Важно отметить, что у компании может быть несколько владельцев.

Самой крупной компанией, открытой иностранцами во время войны, является компания «TENS1MA» с начальным капиталом 1,28 миллиарда гривен, владельцем которого является гражданин Армении.

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