Нужно лечение У кошки Гиты возникли неожиданные проблемы со здоровьем

Из-за постоянно выделяющегося гноя веко почти высохло. Гиту пришлось отвезти на прием к ветеринару.

С начала лечения уже прошло некоторое время, однако положительных результатов до сих пор нет.

Гите необходимо провести исследование, сделать так называемую респираторную панель, и отправить пробы на анализ в лабораторию в Германии.

Подобное исследование будет стоить порядка 135 евро.

По мнению руководителя лечебного отдела Pesaleidja Келли Самберк, Гита, вероятно, заразилась вирусом, который следует лечить курсом антибиотиков.

Курс приема антибиотиков обычно длится три-четыре недели, однако без точного диагноза ветеринар не может назначить лечение животному.

Гита – симпатичная серая кошка, которая все ещё очень боится людей. В приют она прибыла в конце 2023 года из Куусалу.

Помогите вылечить Гиту! Можно сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро; 900 9025 - стоимость звонка 25 евро; 900 0915 - стоимость звонка 15 евро; 900 0905 - стоимость звонка 5 евро. Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено! Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 - LHV Pank EE102200221063071211 - Swedbank EE941010220247756220 - SEB EE404204278613732108 - Coop Pank EE351700017003105966 - Luminor Пожалуйста, напишите GITA» в пояснении к платежу!