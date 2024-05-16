Гита всегда была здоровой и хорошенькой кошечкой, практически никогда не болела. Однако однажды сотрудники приюта Pesaleidja заметили, что у Гиты не все в порядке с глазом.
Нужно лечение ⟩ У кошки Гиты возникли неожиданные проблемы со здоровьем
Из-за постоянно выделяющегося гноя веко почти высохло. Гиту пришлось отвезти на прием к ветеринару.
С начала лечения уже прошло некоторое время, однако положительных результатов до сих пор нет.
Гите необходимо провести исследование, сделать так называемую респираторную панель, и отправить пробы на анализ в лабораторию в Германии.
Подобное исследование будет стоить порядка 135 евро.
По мнению руководителя лечебного отдела Pesaleidja Келли Самберк, Гита, вероятно, заразилась вирусом, который следует лечить курсом антибиотиков.
Курс приема антибиотиков обычно длится три-четыре недели, однако без точного диагноза ветеринар не может назначить лечение животному.
Гита – симпатичная серая кошка, которая все ещё очень боится людей. В приют она прибыла в конце 2023 года из Куусалу.
Помогите вылечить Гиту!
Можно сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро;
900 9025 - стоимость звонка 25 евро;
900 0915 - стоимость звонка 15 евро;
900 0905 - стоимость звонка 5 евро.
Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!
Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 - LHV Pank
EE102200221063071211 - Swedbank
EE941010220247756220 - SEB
EE404204278613732108 - Coop Pank
EE351700017003105966 - Luminor
Пожалуйста, напишите GITA» в пояснении к платежу!