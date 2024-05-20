Желая интегрировать русскоязычных детей в эстонское общество, родители стараются отдавать их в эстонские школы. Иногда это приводит к проблемам: эстоноговорящие дети оказываются в меньшинстве, а на переменах слышен русский язык.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Почему бы детям не ходить в одну школу? Выучат эстонский быстрее!»: таллиннцы высказались о реформе образования
Должны ли эстоно- и русскоязычные дети учиться в одной школе? К каким последствиям это может привести внутри семей? Стоит ли так называемым русским школам постепенно переходить на эстонский язык обучения? Об этом Rus.Postimees спросил жителей Таллинна.
Зоя
Я считаю, что все дети должны учиться в одной школе. Человек должен знать несколько языков. А так как Эстония страна многонациональная и русских тут тоже очень много, я не считаю плохим, что дети будут знать оба языка.
Сложно ответить на вопрос, полезно ли то, что все больше русскоязычных поступают в эстонские школы. Если с первого класса - это одно, а если ты все время учился на русском, будет сложнее. Поэтому, возможно, надо дать детям какую-то свободу выбора.
Постепенный переход русских школ на другой язык обучения - это в каждой стране так. От этого никуда не денешься. Но я считаю, что это надо было делать в 1991-м году, а сейчас, когда прошло уже больше 30 лет... Ну, значит, надо. Значит, пришло время и через 30 лет.
Хилье
А почему бы им не ходить в одну школу? Выучат эстонский намного быстрее. В изучении языка нужна практика. Уже с самого садика можно определять эстоноязычных и русскоязычных детей в одну группу. Возможно, совсем отказываться от русских школ нет смысла, но в одну школу можно было бы ходить. Думаю, это не повлияет на обучение эстоноязычных детей. Возможно, только поначалу, но мне кажется, они быстро привыкнут. Хорошо, когда и эстоноязычные дети знают русский. Почему бы и нет?
Постепенно переводить русские школы на эстонский язык обучения можно. Но совсем давить нет смысла.
Микк
Да, я считаю, что русско- и эстоноязычные могли бы ходить в одну школу. В конце концов все являются гражданами Эстонии и мы не должны никого разделять по языку или происхождению.
То, что все больше русскоязычных учатся в эстонских школах, на мой взгляд, полезно в долгосрочной перспективе. Они осваивают язык, находятся в эстонском культурном пространстве. В будущем это даст им лучшие возможности на рынке труда.
Я считаю, что всевозможные резкие изменения не всегда могут привести к тем последствиям, которых мы ожидаем. Процесс перехода на эстонский язык обучения должен быть тщательно продуман, а затем уже осуществлен.
С русской школой я не сталкивался, а что качается детских садов, то есть нехватка воспитателей, которые помогали бы учить язык. Если в группах возрастает количество русскоговорящих детей, между собой они часто предпочитают говорить на более легком для них языке - русском. Поэтому детским садам нужна опора, воспитатели, которые давали бы дополнительные уроки эстонского и помогали лучше осваивать язык. Думаю, эта проблема распространяется и на школы.
Екатерина
Я думаю, что русскоговорящие и эстоноговорящие дети должны учиться вместе. Русскоязычные будут эстонский язык осваивать, эстоноязычные - русский. То, что русскоязычных все больше в эстонских школах, это хорошо. Я вот тоже думаю дочку в эстонскую школу отдать, чтобы она лучше усваивала язык. Думаю, так проще ей будет, чем в русской школе. Лучше, чтобы ребенок уже был с базой, чтобы эстонский садик был. Даже в русских садиках дети сейчас эстонский учат, то есть ребенок уже имеет представление о языке.
Я думаю, нет ничего плохого в том, что люди будут знать какой-то язык в дополнение к эстонскому.
Постепенный переход русских школ на эстонский язык обучения будет правильным, логичным. Чтобы дети знали язык страны, в которой живут, на хорошем уровне.
Елена
Русскоязычные и эстоноязычные могли бы учиться вместе, почему нет?
Думаю, семьи могут столкнуться с проблемами в связи с тем, что все больше русскоязычных учатся в эстонских школах. Кто-то да захочет, чтобы обучение шло только на их языке.
Алена
Конечно дети могут учиться вместе. В Эстонии живем, и это хорошо, если русские знают эстонский. Ну и эстонцам иногда полезно (знать русский - прим. автора). Не думаю, что из-за резкого роста русскоязычных в эстонских школах возникнут проблемы. Дети быстро учатся.
Да, я поддерживаю постепенный переход русских школ на эстонский язык обучения. Трудно сказать, как правильнее это сделать: кому-то и резкий метод подойдет, а кому-то более плавный.
О русской школе в Эстонии можно сказать, что это школа советской закалки. Абсолютно мне не нравится. Все-таки эстонская легче.
Светлана
Да, эстоноязычные и русскоязычные дети должны учиться вместе. Тогда они быстрее эстонский язык выучат.
Правительство требует, чтобы все знали эстонский, поэтому все больше русскоязычных идут в эстонские школы. Это может создавать трудности в семьях: не все знают эстонский, помочь детям не удается. Дети тоже от этого страдают, потому что знания они все-таки должны получать на родном языке. Они должны знать эстонский на уровне иностранного языка - как английский, например. А учиться на родном.
Постепенный переход на эстоноязычное образование в русских школах поддерживаю, а резкий, как в следующем году внедряют, не поддерживаю. Я считаю, что переход нужно начинать с детских садов, а не резко. От этого страдают дети.
Влад
Конечно, все должны учиться вместе. Тогда и те и другие смогут выучить и эстонский, и русский.
Юрий
Почему бы и нет? Можно и русский, и эстонский выучить. В целом то, что в эстонских школах все больше русскоязычных, - правильно, я сам в такой же школе учился. Полезно, мы же в Эстонии все-таки, не в России.
Да, постепенный переход на эстоноязычное образование в русских школах поддерживаю. Опять-таки, мы в Эстонии живем, эстонский надо учить. Он не настолько трудный, чтобы ходить и говорить: «Я только на русском разговариваю».