ОПРОС НЕДЕЛИ «Почему бы детям не ходить в одну школу? Выучат эстонский быстрее!»: таллиннцы высказались о реформе образования

Должны ли эстоно- и русскоязычные дети учиться в одной школе? К каким последствиям это может привести внутри семей? Стоит ли так называемым русским школам постепенно переходить на эстонский язык обучения? Об этом Rus.Postimees спросил жителей Таллинна.

Зоя

Зоя. Фото: Константин Седнев

Я считаю, что все дети должны учиться в одной школе. Человек должен знать несколько языков. А так как Эстония страна многонациональная и русских тут тоже очень много, я не считаю плохим, что дети будут знать оба языка.

Сложно ответить на вопрос, полезно ли то, что все больше русскоязычных поступают в эстонские школы. Если с первого класса - это одно, а если ты все время учился на русском, будет сложнее. Поэтому, возможно, надо дать детям какую-то свободу выбора.

Постепенный переход русских школ на другой язык обучения - это в каждой стране так. От этого никуда не денешься. Но я считаю, что это надо было делать в 1991-м году, а сейчас, когда прошло уже больше 30 лет... Ну, значит, надо. Значит, пришло время и через 30 лет.

Хилье

Хилье. Фото: Константин Седнев