Человек, превративший умершего отца в чат-бот

В то же время психолог Лаверн Антробус предупреждает, что при использовании таких «технологий утраты» следует быть очень осторожным.

«Утрата застает нас врасплох, — говорит она. — Вам может казаться, что вы уже почти в порядке, но что-то может толкнуть вас обратно. Сознание того, что вы можете услышать их [умерших] голос и сказанные ими слова, может оказаться довольно ошарашивающим».

По ее мнению, спешить с использованием таких чат-ботов не стоит — сначала надо убедиться, что это не принесет вреда, и начинать процесс очень постепенно.

Конечно, все мы скорбим об умерших по-разному, но есть и общие черты.

Например, бюрократия. Банки, компании, соцсети, которым пользовался умерший, потребуют от родственников огромное количество документов, чтобы закрыть счета, отменить подписки на услуги и закрыть аккаунты.

Жительнице британского графства Девон Элеоноре Вуд, потерявшей в прошлом году мужа, пришлось звонить в два десятка разных компаний и рассказывать им о своей утрате.

«Некоторые фирмы отнеслись ко мне замечательно и процесс был быстрым, — рассказывает она. — Другие были откровенно некомпетентны и черствы. Они вызвали еще больший стресс и эмоциональное потрясение в то время, когда мне и так было хуже некуда».