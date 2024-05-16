Отец Джеймса Влахоса скончался в 2017 году. Однако с помощью искусственного интеллекта Джеймс успел превратить записи бесед с ним в чат-бот, который мог отвечать на вопросы о жизни отца, причем его голосом.
Человек, превративший умершего отца в чат-бот
В 2016 году Джеймсу Влахосу сообщили, что у его отца обнаружен рак в терминальной стадии.
«Я любил своего отца, мне было жаль его терять», — говорит Джеймс, живущий в Калифорнии.
Он решил по максимуму использовать отпущенное ему время и начал записывать разговоры с отцом, в которых тот рассказывал историю своей жизни.
Примерно в то же время Джеймс увлекся искусственным интеллектом и начал изучать возможность работы в этой области. Вскоре беседы с отцом получили практическое развитие.
«Я подумал: „А что, если сделать из этого что-то интерактивное?“ Чтобы найти способ сохранить его воспоминания в более насыщенном виде и сберечь частичку его личности — а он был замечательным человеком», — говорит он.
Отец Джеймса Джон скончался в 2017 году. Однако с помощью искусственного интеллекта Джеймс успел превратить свои записи в чат-бот, который мог отвечать на вопросы о жизни отца, причем голосом Джона.
Возможности создавать виртуальную копию умершего человека на основе оставшихся после него записей уже давно встречаются в научной фантастике (на память приходят «кассетонцы» Станислава Лема). Однако развитие ИИ сделало это возможным в реальной жизни. В 2019 году Джеймс сделал из чат-бота компьютерную программу и открыл компанию под названием HereafterAI, которая открывает для пользователей похожие возможности.
Джеймс признает, что заменить умершего отца чат-бот не может. Но это лучше, чем ничего. «Он не становится туманным воспоминанием, для меня это — замечательный интерактивный компендиум, к которому я могу обратиться», — говорит он.
Пользователи HearafterAI могут загружать фотографии своих близких, чтобы приложение показывало их на экране смартфона или компьютера.
Разработчики другой похожей программы пошли еще дальше. Южнокорейская компания DeepBrain AI создает видео-аватар человека, часами записывая видео и аудио, чтобы запечатлеть его лицо, голос и манеры.
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«Мы клонируем человека с точностью до 96,5% сходства с оригиналом, — говорит Майкл Юнг, финансовый директор DeepBrain. — Так что в большинстве случаев родственники не чувствуют дискомфорта при общении с умершим членом семьи, даже если это аватар, созданный искусственным интеллектом».
В компании полагают, что это важный шаг в формировании культуры «здорового умирания», в рамках которой люди готовятся к тому, что когда-нибудь их не станет, оставляя воспоминания и истории из жизни как некое «живое наследие»
Процесс этот, правда, недешев: пользователи не могут создавать аватары самостоятельно, а за свои услуги DeepBrain берет до 50 тысяч долларов.
Но инвесторы, похоже, не считают эту сумму неподъемной и готовы вкладывать в DeepBrain значительные средства: только за последний раунд привлечения инвестиций компании удалось собрать 44 млн долларов.
В то же время психолог Лаверн Антробус предупреждает, что при использовании таких «технологий утраты» следует быть очень осторожным.
«Утрата застает нас врасплох, — говорит она. — Вам может казаться, что вы уже почти в порядке, но что-то может толкнуть вас обратно. Сознание того, что вы можете услышать их [умерших] голос и сказанные ими слова, может оказаться довольно ошарашивающим».
По ее мнению, спешить с использованием таких чат-ботов не стоит — сначала надо убедиться, что это не принесет вреда, и начинать процесс очень постепенно.
Конечно, все мы скорбим об умерших по-разному, но есть и общие черты.
Например, бюрократия. Банки, компании, соцсети, которым пользовался умерший, потребуют от родственников огромное количество документов, чтобы закрыть счета, отменить подписки на услуги и закрыть аккаунты.
Жительнице британского графства Девон Элеоноре Вуд, потерявшей в прошлом году мужа, пришлось звонить в два десятка разных компаний и рассказывать им о своей утрате.
«Некоторые фирмы отнеслись ко мне замечательно и процесс был быстрым, — рассказывает она. — Другие были откровенно некомпетентны и черствы. Они вызвали еще больший стресс и эмоциональное потрясение в то время, когда мне и так было хуже некуда».
Чтобы облегчить родственникам умерших общение с бюрократами, в Великобритании появилась онлайн-платформа Settld, которая связывается с компаниями от их имени.
Пользователь загружает на нее необходимые документы и список всех, с кем нужно связаться. Settld автоматически составляет и отправляет электронные письма. Пользователь затем может в любой момент посмотреть, ответили ли ему адресаты и какие вопросы еще предстоит урегулировать. Settld может связаться с 1400 организациями — от банков до социальных сетей и компаний коммунальных услуг.
Платформу в 2020 году основала Вики Уилсон — после смерти бабушки.
«Чем больше можно сделать, чтобы использовать технологии для облегчения административного бремени, тем лучше, — говорит она. — Когда кто-то умирает, мы в среднем тратим на то, чтобы разобраться с наследством, около 300 часов на выполнение 146 задач. Обычно на это уходит около девяти месяцев. Мы считаем, что около 70% этой работы можно и нужно автоматизировать».
По данным сайта TechRound, всемирный сектор технологий, связанных с преодолением последствий утраты близкого человека, оценивается более чем в 100 млрд фунтов стерлингов (более 125 млрд долларов).
Но Лаверн Антробус предупреждает, что заменить человеческую поддержку технологии не смогут.
«Я не могу представить себе, чтобы технологии могли бы взять на себя более традиционные аспекты преодоления скорби — ощущение близости с людьми, их заботы и чувство признательности», — говорит она.
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Это сокращенный пересказ материала, опубликованного на англоязычном сайте Би-би-си, оригинал можно прочитать здесь.