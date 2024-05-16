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Илон Маск: человеческая цивилизация доберется до Марса в течение 30 лет

, летний репортер
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Илон Маск - самый богатый человек планеты.
Илон Маск - самый богатый человек планеты. Фото: Gonzalo Fuentes

Основатель компании SpaceX Элон Маск представил на платформе Xi новое видение космических путешествий и жизни в космосе. Среди прочего, он уверенно заявил, что через 30 лет люди построят собственную колонию на Марсе.

52-летний Маск ответил на сайте X (бывший Twitter) пользователю, который написал, что до высадки на Марс осталось всего несколько лет: «Меньше пяти лет без экипажа, меньше десяти лет до того, как первый человек ступит на Марс, может быть, город через 20 лет, но цивилизация точно через 30 лет».

Многие из 183 миллионов подписчиков Маска были шокированы его заявлениями, один из них прокомментировал: «Надеюсь, я проживу еще десять лет, чтобы увидеть это». Другой написал: «ИИ, VR, а теперь еще и люди, которые будут жить на другой планете! Я не ожидал, что все это станет реальностью при моей жизни. Но все равно это просто невероятно!»

«Миссия SpaceX - расширить сознание человека до Марса, а затем и до звезд», - написал Илон Маск, предваряя последний запуск ракеты Falcon 9 во вторник, 14 мая.

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