ВАРРО ВООГЛАЙД Почему я голосовал против конфискации имущества граждан России и передачи его в пользу Украины

Перевод: Павел Соболев

Вчера Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE). По мнению сторонников закона, его принятие является большим и исторически важным шагом, поскольку он сделал Эстонию первой страной в Евросоюзе, создавшей правовые предпосылки для конфискации имущества российских граждан, включенных в санкционный список Евросоюза, чтобы направить это имущество Украине в качестве авансового платежа в качестве компенсации за нанесенный Россией ущерб.

Я был одним из трех членов Рийгикогу, проголосовавших против принятия закона.

Почему я это сделал?

С одной стороны, я сделал это, основываясь на убеждении, что не в наших национальных интересах толкать Эстонию в так называемую танковую атаку в рамках экономической войны против России, ведущейся со стороны более крупных и сильных стран Запада. Нужно, чтобы Европейский союз действовал сообща и, следовательно, его члены несли совместную ответственность в таких политически очень чувствительных вопросах. На самом деле ни один другой парламент стран-членов Евросоюза даже не инициировал соответствующие проекты, не говоря уже о том, чтобы утвердить их.

С другой стороны, я проголосовал против законопроекта и на том основании, что содержащееся в нем регулирование, как я объясню ниже, явно противоречит Конституции.