«Танковая атака» Эстонии в рамках экономической войны с Россией не в наших национальных интересах. Государство пытается насильственно расширить пределы допустимости вмешательства в фундаментальный принцип неприкосновенности частной собственности. Помогая Украине, нельзя жертвовать уважением к Конституции, пишет член Рийгикогу Варро Вооглайд (EKRE).
ВАРРО ВООГЛАЙД ⟩ Почему я голосовал против конфискации имущества граждан России и передачи его в пользу Украины
Перевод: Павел Соболев
Вчера Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE). По мнению сторонников закона, его принятие является большим и исторически важным шагом, поскольку он сделал Эстонию первой страной в Евросоюзе, создавшей правовые предпосылки для конфискации имущества российских граждан, включенных в санкционный список Евросоюза, чтобы направить это имущество Украине в качестве авансового платежа в качестве компенсации за нанесенный Россией ущерб.
Я был одним из трех членов Рийгикогу, проголосовавших против принятия закона.
Почему я это сделал?
С одной стороны, я сделал это, основываясь на убеждении, что не в наших национальных интересах толкать Эстонию в так называемую танковую атаку в рамках экономической войны против России, ведущейся со стороны более крупных и сильных стран Запада. Нужно, чтобы Европейский союз действовал сообща и, следовательно, его члены несли совместную ответственность в таких политически очень чувствительных вопросах. На самом деле ни один другой парламент стран-членов Евросоюза даже не инициировал соответствующие проекты, не говоря уже о том, чтобы утвердить их.
С другой стороны, я проголосовал против законопроекта и на том основании, что содержащееся в нем регулирование, как я объясню ниже, явно противоречит Конституции.
А именно, согласно рассматриваемому закону, исполнительная власть Эстонской Республики может экспроприировать имущество российских граждан, включенных в санкционный список Европейского Союза, против их воли, без какого-либо обвинительного приговора, без выплаты немедленной и справедливой компенсации за это, как прямо требует Конституция в статье 32, и без каких-либо исключений.
Чтобы обойти заложенный в Конституции и очень важный с точки зрения идеала правового государства принцип, авторы законопроекта придумали схему, согласно которой требование упомянутой Конституции может быть удовлетворено. Якобы оно будет удовлетворено, если лицам, у которых имущество отчуждено против их воли, предоставить документ, с которым они смогут обратиться к правительству Российской Федерации за возмещением ущерба.
Очевидно, что такая схема не отвечает установленным в Конституции требованиям по защите частной собственности, поскольку можно предвидеть, что лица, чье имущество передается, никогда не получат никакой компенсации от Российской Федерации на основании поданного документа. Это произойдет по той основной причине, что отчуждающая имущество сторона не может в одностороннем порядке возложить обязанность выплаты компенсации на третье лицо.
Не исключено, что в конечном итоге, согласно соответствующему решению Европейского суда по правам человека, Эстонской Республике придется вернуть отчужденное таким образом имущество и дополнительно выплатить компенсацию за нарушение основного права на неприкосновенность частной собственности.
Также очевидно, что, принимая закон, государство пытается насильственно расширить пределы допустимости вмешательства в фундаментальный принцип неприкосновенности частной собственности, причем таким образом, чтобы это могло подготовить почву для последствий, нарушающих фундаментальные принципы и права гораздо более широкого круга субъектов, чем охватывает контекст рассматриваемого законопроекта.
Кроме того, при разработке проекта не был проведен критически важный анализ рисков. Несомненно, вступление в силу рассматриваемого закона будет сопровождаться контрмерами со стороны России, о чем уже прямо заявлено (можно, например, вспомнить статью «Россия должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для реагирования на конфискацию активов», опубликованную 21 марта 2024 года официальным российским новостным каналом ТАСС).
Надеюсь, что президент серьезно отнесется к вверенным ему полномочиям
Но Министерство иностранных дел, подготовившее законопроект, даже не удосужилось выяснить, сколько имущества у физических и юридических лиц Эстонской Республики имеется в России, которое они могут потерять в случае принятия контрмер. Существуют также неизвестные риски, которые могут материализоваться в качестве контрмер со стороны России в направлении Эстонской Республики.
Желание поддержать Украину, которым обоснован рассматриваемый законопроект, политически понятно. Но усилия по оказанию помощи Украине не должны осуществляться таким образом, чтобы приносить в жертву наше уважение к Конституции и предусмотренное в ней фундаментальное право на неприкосновенность частной собственности. В противном случае имидж Эстонской Республики станет похожим на имидж тех стран, которых мы критикуем за несоблюдение принципа верховенства права.
Учитывая изложенное выше, я обратился к президенту республики с просьбой не провозглашать данный закон и направить его в Рийгикогу для нового обсуждения и принятия решения. Я также попросил, чтобы, если Рийгикогу вновь примет закон в неизмененном виде, президент республики обратился бы в Государственный суд с предложением признать закон неконституционным. Я надеюсь, что господин Алар Карис серьезно отнесется к своему долгу защитника Конституции, даже если это будет означать принятие политически непопулярных шагов.