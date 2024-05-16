Расследование Еврокомиссии: вызывают ли соцсети зависимость у молодежи?

Кроме того, Еврокомиссия обеспокоена эффективностью процедур верификации возраста на платформах, пишет CNBC.

Беспокойство еврочиновников вызывают также риски, связанные с вопросами конфиденциальности при применении алгоритмов рекомендаций.

Еврокомиссия не исключает, что юные пользователи платформ Facebook и Instagram могут испытывать так называемый «эффект кроличьей норы», когда с помощью различных рекомендаций их стараются удержать в соцсетях как можно дольше.

Как пояснили представители Еврокомиссии, решение о начале расследования было принято на основе предварительного анализа отчета об оценке рисков, предоставленного компанией Meta (владелец Facebook и Instagram) в сентябре 2023 года.

По их словам, есть сомнения, что усилия, предпринятые руководством Meta, оказались достаточными в плане снижения рисков.

Возраст пользователей соцсетей Facebook и Instagram должен составлять по меньшей мере 13 лет.

В ходе расследования эксперты Еврокомиссии планируют также проводить проверки и интервью с пользователями соцсетей.