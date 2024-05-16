Главой одной из комиссий горсобрания Таллинна избрали центристку, но коалиция быстро исправила недоразумение

Перевод: Павел Соболев

Поскольку на последнем заседании горсобрания политики от коалиции потеряли бдительность и оппозиция на какое-то время получила численное преимущество в зале заседаний, председателем комиссии горсобрания по городскому имуществу была избрана Эха Вырк (Центристская партия), а вице-председателем - Олле Кооп («Отечество»). Коалиция хотела, чтобы Кооп стал председателем комиссии, но, увы, на момент голосования оппозиция имела численное преимущество.

Чтобы исправить эту ошибку, Кооп сразу подал в отставку с поста заместителя председателя, в связи с чем пришлось переизбрать и председателя, и заместителя председателя комиссии. Поскольку в этот раз в зале присутствовали все депутаты от коалиции, Кооп получил 40, а Вырк - 39 голосов. Другими словами, Кооп стал председателем, а Вырк - заместителем председателя.

После голосования председатель фракции EKRE Март Каллас подал протест с просьбой отменить результаты голосования, так как во время голосования в зале было шумно. Протест Калласа почти дословно повторил протест, представленный Юри Ратасом от «Отечества» на предыдущем заседании. Протест Ратаса был поставлен на голосование, и горсобрание решило его удовлетворить. Сегодня протест Калласа также был вынесен на голосование, и горсобрание решило его отклонить.

Подобная практика использовалась нынешней правящей коалицией с самого начала ее работы. При избрании мэром Евгения Осиновского было проведено три тура голосования, поскольку в первых двух турах кандидат не набрал достаточного количества голосов.