Глава МВД Словакии: стрелявший в Роберта Фицо мужчина действовал в одиночку

Перевод: Павел Соболев

«Словацкая полиция отрабатывает единственную версию нападения, а подозреваемый обвиняется в покушении на умышленное убийство», - заявил журналистам министр, добавив, что поступок имел политические мотивы.

Подозреваемый в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, по имеющимся данным, действовал в одиночку. Он испытал разочарование от итогов апрельских президентских выборов, добавил министр внутренних дел.

«Это был одиночка, деятельность которого активизировалась после президентских выборов, поскольку он не был удовлетворен результатами», - сообщил журналистам министр.

Утром словацкие власти заявили, что состояние премьер-министра Фицо за ночь стабилизировали после нескольких операций. Тем не менее, его состояние по-прежнему очень тяжелое.