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Глава МВД Словакии: стрелявший в Роберта Фицо мужчина действовал в одиночку

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Пресс-конференция главы МВД Словакии. 16 мая 2024 года.
Пресс-конференция главы МВД Словакии. 16 мая 2024 года. Фото: Jakub Gavlak/epa/Scanpix

Мужчине, арестованному на месте стрельбы в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предъявлено обвинение в покушении на убийство, заявил сегодня министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

Перевод: Павел Соболев

«Словацкая полиция отрабатывает единственную версию нападения, а подозреваемый обвиняется в покушении на умышленное убийство», - заявил журналистам министр, добавив, что поступок имел политические мотивы.

Подозреваемый в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, по имеющимся данным, действовал в одиночку. Он испытал разочарование от итогов апрельских президентских выборов, добавил министр внутренних дел.

«Это был одиночка, деятельность которого активизировалась после президентских выборов, поскольку он не был удовлетворен результатами», - сообщил журналистам министр.

Утром словацкие власти заявили, что состояние премьер-министра Фицо за ночь стабилизировали после нескольких операций. Тем не менее, его состояние по-прежнему очень тяжелое.

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