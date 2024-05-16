Эстонский альпинист предстоящей ночью начнет покорение Эвереста

Каспар Ээвальд объявил, что этой ночью его команда покинет базовый лагерь и начнет восхождение на вершину Эвереста. «Если здоровье выдержит, погода позволит и нам повезет, то по планам мы должны быть на вершине мира рано утром 21 мая, около 7-8 часов утра», - сообщил он.

Испытание начнется с длительного подъема из базового лагеря непосредственно во 2-й промежуточный лагерь (6400 м), где альпинисты возьмут день на отдых, а затем отправятся в следующий, 3-й промежуточный лагерь (7300 м). С этого момента будет использован дополнительный кислород, и на следующий же день начнется путь в 4-й промежуточный лагерь (7950м).

«К этому моменту мы практически достигнем отметки 8000 метров, где начинается "зона смерти". Около полудня мы должны достичь четвертого промежуточного лагеря. Там мы будем восстанавливаться и восполнять свои энергетические запасы. Проверим и соберем альпинистское снаряжение и будем ждать вечерних часов, чтобы начать финальное восхождение на вершину Эвереста, то есть на высоту 8848,86 метра. Подъем запланирован на 19-20 часов», - описал предстоящий путь Ээвальд.

Восхождение продлится всю ночь до раннего утра и может занять примерно 10-12 часов, в зависимости от условий и самочувствия. Если все пойдет хорошо, согласно этому расчету, пик будет достигнут утром 21 мая, между 6 и 8 часами.

«Я чувствую себя готовым, и, не стану скрывать, я волнуюсь и нервничаю. То, что предстоит, будет непростым. Следующие шесть дней покажут, повезет ли мне дотронуться до верхушки мира и воплотить в жизнь одну из самых больших мечт и целей моей жизни. Спасибо всем спонсорам и сторонникам за то, что помогли мне зайти так далеко. Благодарю своих близких, родных, друзей и просто знакомых за поддержку меня и моей цели. Пять лет работы, и этот момент настал. Путешествие к вершине начинается!» - сказал Ээвальд.

Пока экспедиция складывалась для Ээвальда и его команды нелегко: эстонского альпиниста мучил ряд проблем со здоровьем, погодные условия оказались суровее, чем ожидалось, а восхождение на вершину было отложено из-за ураганного ветра. Четыре дня назад на горе в «зоне смерти», то есть на высоте в 8000 метров, пропали двое монгольских альпинистов, которые пытались покорить вершину без дополнительного кислорода. Мужчины до сих пор не вернулись в лагерь, и надежда найти их живыми на такой высоте после 48 часов с момента исчезновения минимальна.