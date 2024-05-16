«Будто купается в крови». Британцы бурно обсуждают новый портрет Карла III

Йео не раскрывает подробностей того, о чем они говорили во время работы. По его словам, Карл III - «очень интересный человек», обладающий «отличным чувством юмора».

Портрет представили широкой публике во вторник, и оказалось, что видение художника разделяют далеко не все. Многих смутил преобладающий в картине красный цвет.

В то время как в официальном Instagram королевской семьи появилось несколько положительных комментариев, назвавших картину «эффектной» и «потрясающей», в других комментариях люди пишут, что на картине изображен король, «горящий в аду», и видят в обилии красного цвета отсылку к «колониальному кровопролитию, порожденному британским империализмом».

Один из пользователей написал: «Выглядит так, будто он купается в крови», а другой сказал: «Не сочтите за грубость, но это худший королевский портрет, который мне доводилось видеть».

Кто-то указал на то, что логичнее было бы изобразить его на фоне зеленой травы и овец, так как Карл III любит природу.

«Не могу сказать, что раньше я думал о Карле как о Повелителе Крови и Опустошения, он также выглядит так, будто угасает, что очень жаль», - написал один из читателей таблоида Daily Mail.

«Психоделическое море ярких красных цветов и звенящая бабочка-монарх не могут спасти эту поверхностную и небрежно выполненную безвкусную банальность», - так характеризует портрет Guardian.

«Портрет короля, написанный Йео, изобилует всеми его пороками. Он технически поверхностен и не прочувствован. Здесь нет никакого понимания личности короля, только странная аллегория о бабочке-монархе, которая, по словам Йео, является символом его метаморфозы из принца в короля», - пишет обозреватель газеты Джонатан Джонс.

Издание The Cut заявило, что «лицо Чарльза похоже на расчлененный призрак смерти, плывущий между жестокими мазками кисти».

Сатирическое новостное шоу «У меня есть для вас новости» (Have I Got News For You) предположило, что картина, должно быть, стала последней жертвой акции участников движения Just Stop Oil, заливших ее томатным супом.

Нашлись и те, кому картина понравилась своим небанальным, авангардным подходом.

Искусствовед Ричард Моррис написал в соцсети X: «Мне очень нравится портрет… До появления фотографии, когда великий художник запечатлевал ваш реальный облик, вы принимали откровение о своих недостатках и своей смертности. Именно это и запечатлел Йео».