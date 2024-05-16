ФОТО В ДТП в Тартумаа серьезно пострадал мотоциклист

Авария произошла, когда 42-летний мужчина совершил резкий поворот направо с асфальтированной дороги на проселочную. Однако на проселочной дороге оказался рыхлый гравий, из-за которого переднее колесо занесло, после чего мотоцикл повело влево и он вылетел в кювет.