В деревне Лутике в Тартумаа сегодня примерно в 17 часов произошла дорожная авария с участием мотоциклиста. При госпитализации пострадавшего пришлось использовать носилки.
ФОТО ⟩ В ДТП в Тартумаа серьезно пострадал мотоциклист
Авария произошла, когда 42-летний мужчина совершил резкий поворот направо с асфальтированной дороги на проселочную. Однако на проселочной дороге оказался рыхлый гравий, из-за которого переднее колесо занесло, после чего мотоцикл повело влево и он вылетел в кювет.
Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу на машине Скорой помощи.