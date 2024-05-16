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ФОТО В ДТП в Тартумаа серьезно пострадал мотоциклист

Юрген Пуйстая
, репортер-редактор
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В деревне Лутике в Тартумаа сегодня примерно в 17 часов произошла дорожная авария с участием мотоциклиста. При госпитализации пострадавшего пришлось использовать носилки.

Авария произошла, когда 42-летний мужчина совершил резкий поворот направо с асфальтированной дороги на проселочную. Однако на проселочной дороге оказался рыхлый гравий, из-за которого переднее колесо занесло, после чего мотоцикл повело влево и он вылетел в кювет.

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу на машине Скорой помощи.

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