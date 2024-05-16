Цахкна в Страсбурге: Совет Европы должен сыграть важную роль в создании спецтрибунала для страны-агрессора

Перевод: Павел Соболев

Цахкна прежде всего подчеркнул, что Совет Европы играет ключевую роль в оказании помощи Украине и привлечении России к ответственности за преступление агрессии.

«Несмотря на поворотные времена, Совету Европы удалось сохранить свое влияние, - сказал Цахкна. - В то время, когда Россия серьезно нарушила международное право своей агрессией против Украины, Совет Европы играет важную роль в продолжении защиты принципов верховенства закона и демократии в Европе».

На встречах Цахкна представил инициативу Эстонии Fit for Freedom , которая призывает международное сообщество действовать для укрепления основанного на правилах мирового порядка.

«Отношение государства к правам человека своих граждан часто дает представление о том, как государство рассматривает свои обязательства на международной арене», - отметил министр, добавив, что Совет Европы играет важную роль в продвижении прав человека, свободных СМИ и инклюзивных процессов принятия решений.

Цахкна заявил, что в ближайшие годы деятельность свободного мира должна быть направлена ​​на помощь Украине и привлечение России к ответственности за преступление агрессии. «Ключевое значение имеет деятельность Совета Европы по созданию украинского реестра ущерба от войны и специального трибунала, а также по возвращению депортированных детей», - сказал министр.

Цахкна выразил удовлетворение тем, что в этом году, когда Совет Европы отмечает свое 75-летие, у Эстонии впервые есть кандидат на должность генерального секретаря организации. «Индрек Саар, который стремится стать генеральным секретарем, готов сделать Совет Европы еще сильнее, влиятельнее и заметнее», - сказал он.