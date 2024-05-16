Власти Тарту хотят вернуть на карту города улицу Пийскопи

Перевод: Павел Соболев

Совладелец одного из объектов недвижимости на улице Техасе представил городу предложение восстановить прежнее название улицы Техазе - улица Пийскопи. Согласно Закону о топонимах, название может быть изменено, если восстанавливается исторический топоним и если используемое название вводит в заблуждение из-за изменения давшего улице названия объекта, а также планировки или пространственной формы местности.

Пространственная форма улицы Техазе существенно изменилась в районе улицы Тяхе. Если раньше улица была логически проходима как один маршрут, то теперь улица Техазе в месте переcечения с улицей Выру продолжается в двух местах и в итоге ​​пересекает улицу Тяхе. Поэтому предлагается разделить улицу на два объекта, восстановив название исторической улицы Пийскопи на участке между улицами Выру и Тяхе и оставив в употреблении название улицы Техазе на участке между улицами Тяхе и Туру.

Улица Пийскопи была переименована в улицу Техазе во время советской оккупации, в апреле 1950 года. Комиссия по культуре горсобрания поддерживает восстановление исторического названия.

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