Выданы разрешения на строительство двух участков Rail Baltic

Участки железной дороги будут проходить по волостям Кийли, Раэ и Саку в Харьюском уезде и по волостям Рапла и Кехтна в Рапласком уезде. Помимо железнодорожных путей были выданы разрешения на строительство железнодорожного виадука на улице Соо, а также на возведение экодуктов в Куусику, Раэла и Кийза.