Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) выдал разрешения на строительство железной дороги Rail Baltic и сопутствующих объектов и сооружений на участке Кангру-Харью/граница Раплаского уезда длиной в 19,2 км и на участке Кярпла-Алу длиной 17,24 км.
Выданы разрешения на строительство двух участков Rail Baltic
Участки железной дороги будут проходить по волостям Кийли, Раэ и Саку в Харьюском уезде и по волостям Рапла и Кехтна в Рапласком уезде. Помимо железнодорожных путей были выданы разрешения на строительство железнодорожного виадука на улице Соо, а также на возведение экодуктов в Куусику, Раэла и Кийза.
Планируемая протяженность Rail Baltic в Эстонии составляет 213 километров, из которых TTJA выдал разрешения на строительство основной магистрали протяженностью в 66,5 километров.