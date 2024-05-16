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АЛАР КАРИС Мы отказываемся от неудачной стратегии сдерживания (3)

Алар Карис
, президент Эстонии
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Henry Nicholls
  • Организация Объединенных Наций должна быть реформирована
  • Свободный мир должен адаптироваться к новой ситуации
  • Против России можно выступить и вне поля боя

После ментальной адаптации к войне в Украине Запад теперь также должен принять действенные меры, сказал президент Алар Карис в ходе видеозвонка гостям конференции Леннарта Мери в четверг.

Перевод: Павел Соболев

Когда я думаю о проблемах безопасности, с которыми сталкивается наш свободный мир, и о том, что ждет нас в будущем, первое слово, которое приходит на ум, это адаптация.

Возможно, во мне говорит специалист по биологическому развитию. В природе адаптация является краеугольным камнем выживания растений и видов. Растения создают свои собственные защитные механизмы, чтобы адаптироваться к изменениям в угрожающей среде - например, у них появляются шипы или начинают выделяться химические вещества.

Виды делают это как индивидуально, так и коллективно. Здоровые экосистемы адаптируются. Например, деревья, составляющие лес, тесно связаны друг с другом через корни, через которые они делятся информацией и питательными веществами, помогая друг другу и лесу в целом выжить. Отдельное дерево не может вырасти высоким при сильном ветре, а лес может.

Что такое наш западный мир, как не лес, совокупность взаимосвязанных объектов, экосистема? Экосистема, которая все еще пытается справиться с меняющимися временами.

Это изменение было навязано нам жестоким нападением Владимира Путина на суверенное государство Украина. Это также была еще и одна из самых дерзких атак на трансатлантический порядок безопасности, действовавший после окончания Второй мировой войны.

Поскольку мы слишком долго находились в состоянии покоя по отношению к российской агрессии в соседних странах, нынешняя война также стала для нас испытанием. Авторитарные режимы по всему миру анализируют реальную силу или слабость демократического мира. И действительно, мы уже наблюдаем самые смелые атаки мировых автократов.

К сожалению, изменения происходят, и наш свободный мир должен адаптироваться.

Любая адаптация требует и от нас изменений. Прежде всего, необходимо изменить привычный образ мышления.

Я рад видеть, что мы продвинулись довольно далеко в этой области. Хотя не все западные страны еще прошли через Zeitenwende, многие понимают, что возвращение к миру, существовавшему до 2022 года, невозможно.

Нам удалось сломать собственные табу в отношении поставок оружия в Украину, и мы надеемся продолжать их нарушать до полного снятия ограничений. Мы постепенно отказываемся от нашей неудачной стратегии сдерживания. Каждый день, когда Россия ведет атаки на Украину, убеждает нас в том, что наш страх перед эскалацией парадоксальным образом поощряет ее.

Наибольшее пробуждение произошло прежде всего в Европе. Увеличение расходов на оборону сегодня считается политически приемлемым и даже неизбежным. Повсюду в Европе говорят о необходимости увеличения объемов производства оборонной промышленности. Идея оборонного фонда в 100 млрд евро, которая три года назад могла показаться утопической, теперь кажется единственной возможностью.

Более жесткая политическая позиция по отношению к России сама по себе является ярким выражением принципиальной уверенности и решимости Запада.

Однако призывы не должны оставаться лозунгами. После ментальной адаптации настало время превратить слова в действия. Пришло время действовать - так звучит призыв конференции Леннарта Мери в этом году.

Наша первая задача, конечно, помочь Украине выиграть войну. Прочный мир возможен только в случае победы Украины и подавления российской агрессии. Это война за независимость. Россия навязала Украине несправедливую войну, и никто не должен навязывать Украине несправедливый мир.

Нам нужно двигаться вперед как с 0,25 процента ВВП (столько каждая страна-член ЕС должна потратить на поддержку Украиныприм. ред.), так и с чешской инициативой по боеприпасам. Давайте дадим Украине все необходимое вооружение, чтобы поразить все нужные ей цели, даже если они расположены в России. Пусть наши истребители F-16 и ракеты ATACMS делают то, для чего они предназначены.

Приветствуются все новые инициативы и смелые идеи. Давайте обсудим все варианты, такие как небоевое присутствие в Украине, если оно поможет освободить украинских солдат от этих обязанностей и позволит им сосредоточиться на своей основной задаче - разгроме России на поле боя.

Россию можно победить и вне поля боя. Например, путем введения санкций и соблюдения условий не ведения бизнеса с Россией. Или нахождения способа наказать лидеров, ответственных за инициирование этой агрессии.

Конечно, поражение России на Украине станет наиболее очевидным, когда Украина сможет присоединиться к Европейскому союзу и НАТО - альянсам, где ей есть место.

Все это мы должны сделать, потому что поражение России в Украине должно быть убедительным, прежде всего, для самих российских лидеров. В противном случае мы не сможем разорвать порочный круг российской агрессии против своих соседей.

К сожалению, этот цикл продолжается и сейчас, когда народ Грузии борется за свои права и свободы на улицах Тбилиси. Права и свободы, которые российские манипуляции пытаются подавить. Россия является основным источником этой нестабильности. Нам нужно разобраться с этим источником. Насколько сильна или слаба Россия, напрямую зависит от того, в каком направлении будет развиваться этот и будущие конфликты.

Что касается России, то мы можем надеяться на лучшее, но надо быть готовыми к худшему. У России есть глубоко укоренившееся желание доминировать и расширяться. Мы не можем убедить Россию отказаться от своей экспансионистской политики с помощью разговоров. Потому что это похоже на вирус короны, который распространяется, пока не встретит сопротивление.

Чтобы сдерживать Россию, а также успешно защищаться, необходимо обеспечить сильную оборонительную готовность. Только реальная сила является убедительным сдерживающим фактором для наших противников. Мы должны скорректировать нашу оборонную готовность как индивидуально, так и вместе с нашими союзниками. Это нужно сделать быстро, потому что, в отличие от растений, у нас нет миллионов лет, чтобы вырастить шипы. Нам сейчас нужна индивидуальная защита.

Как я уже говорил, наша сила - это путь к миру, а наша слабость порождает новые войны.

Планы коллективной обороны НАТО и стратегия европейской обороны являются здесь хорошей отправной точкой. Теперь пришло время добавить суть. Теперь необходимо создать необходимые боеспособность и силы, снабжение и боеприпасы, а также систему тылового обеспечения и управления для реализации этих планов.

Европейский союз потенциально может оказать здесь большую поддержку, помогая повысить потенциал европейской оборонной промышленности и, следовательно, также оборонную готовность ее членов.

Все вышеперечисленное, в свою очередь, естественно требует более долгосрочного и масштабного финансового вклада. Вполне вероятно, что потребуется еще больший вклад, чем согласованный минимум в 2 процента ВВП. Например, в Эстонии серьезно обсуждается увеличение расходов до 5 процентов ВВП.

И, конечно же, Европа должна нести свою справедливую долю. В настоящее время доля стран Евросоюза в оборонных расходах НАТО составляет лишь 25 процентов. Для достижения этих целей финансирования и развития потенциала Эстония выдвинет собственную инициативу на Вашингтонском саммите НАТО.

Необходимость адаптации касается и международного сообщества в целом.

ООН должна адаптироваться. Неспособность Совета Безопасности ООН поддержать букву и дух Устава ООН бросается в глаза. Россия, имеющая право вето, своим нападением уже нарушила первое предложение преамбулы Устава ООН.

Изменение практики вето Совета Безопасности может показаться невозможным, но это не так. Тем более, что одно из решений даже четко прописано в статье 27 Устава ООН. Сейчас самое подходящее время для реформирования ООН и Совета Безопасности.

Дамы и господа, позвольте мне в заключение вернуться к моей предыдущей аналогии с лесом и корнями. Для стран свободного мира корнями, которые нас объединяют, являются наши ценности: права и свободы человека, равенство прав перед законом и право народов на самоопределение.

Давайте сплотимся вокруг этих ценностей, чтобы защитить себя и укрепить наши союзы. Потому что наши ценности - это именно те корни, которых нет у авторитарного леса.

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