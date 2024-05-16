Когда я думаю о проблемах безопасности, с которыми сталкивается наш свободный мир, и о том, что ждет нас в будущем, первое слово, которое приходит на ум, это адаптация.
Возможно, во мне говорит специалист по биологическому развитию. В природе адаптация является краеугольным камнем выживания растений и видов. Растения создают свои собственные защитные механизмы, чтобы адаптироваться к изменениям в угрожающей среде - например, у них появляются шипы или начинают выделяться химические вещества.
Виды делают это как индивидуально, так и коллективно. Здоровые экосистемы адаптируются. Например, деревья, составляющие лес, тесно связаны друг с другом через корни, через которые они делятся информацией и питательными веществами, помогая друг другу и лесу в целом выжить. Отдельное дерево не может вырасти высоким при сильном ветре, а лес может.
Что такое наш западный мир, как не лес, совокупность взаимосвязанных объектов, экосистема? Экосистема, которая все еще пытается справиться с меняющимися временами.
Это изменение было навязано нам жестоким нападением Владимира Путина на суверенное государство Украина. Это также была еще и одна из самых дерзких атак на трансатлантический порядок безопасности, действовавший после окончания Второй мировой войны.
Поскольку мы слишком долго находились в состоянии покоя по отношению к российской агрессии в соседних странах, нынешняя война также стала для нас испытанием. Авторитарные режимы по всему миру анализируют реальную силу или слабость демократического мира. И действительно, мы уже наблюдаем самые смелые атаки мировых автократов.