Нам нужно двигаться вперед как с 0,25 процента ВВП (столько каждая страна-член ЕС должна потратить на поддержку Украины – прим. ред.), так и с чешской инициативой по боеприпасам. Давайте дадим Украине все необходимое вооружение, чтобы поразить все нужные ей цели, даже если они расположены в России. Пусть наши истребители F-16 и ракеты ATACMS делают то, для чего они предназначены.

Приветствуются все новые инициативы и смелые идеи. Давайте обсудим все варианты, такие как небоевое присутствие в Украине, если оно поможет освободить украинских солдат от этих обязанностей и позволит им сосредоточиться на своей основной задаче - разгроме России на поле боя.

Россию можно победить и вне поля боя. Например, путем введения санкций и соблюдения условий не ведения бизнеса с Россией. Или нахождения способа наказать лидеров, ответственных за инициирование этой агрессии.

Конечно, поражение России на Украине станет наиболее очевидным, когда Украина сможет присоединиться к Европейскому союзу и НАТО - альянсам, где ей есть место.

Все это мы должны сделать, потому что поражение России в Украине должно быть убедительным, прежде всего, для самих российских лидеров. В противном случае мы не сможем разорвать порочный круг российской агрессии против своих соседей.