ИЛЬМАР ТОМУСК Так ли уж неожиданны языковые требования, предъявляемые нынешним учителям?

Конкретные языковые требования, в том числе требования к знанию языка для учителей, были установлены 14 июля 1989 года в инструкции, утвержденной Положением № 10 Государственного комитета по труду и социальным вопросам Эстонской ССР. Согласно пункту 4 руководства, руководители школ и детских садов с эстонским языком обучения должны были владеть эстонским языком в пределах категории F (высокий уровень, текущий уровень C1), руководители иноязычных учебных заведений должны были владеть эстонским языком на уровне категории D (средний уровень, текущий B2).

Учителя иноязычных школ должны были знать эстонский язык на уровне категории C (базовый уровень, текущий B1), а учителя эстонского языка должны были знать эстонский язык на уровне категории F (C1).

Это невозможно более откладывать

Срок выполнения требований по знанию языка был дан до 1 февраля 1993 года. Если немного посчитать, то окажется, что директора школ и учителя должны были владеть эстонским языком на необходимом уровне еще 31 год назад. Поэтому довольно трудно поверить, что кто-то, кто немного работал в системе образования или читал газеты, слушал радио или смотрел телевизор в течение последних 35 лет, может сказать, что языковые требования для учителей возникли внезапно.

Это правда, что когда в 2008 году Эстония перешла на языковые уровни A2, B1, B2 и C1 рамочного документа Совета Европы по изучению языков, правительство ввело несколько более высокие языковые требования для работников образования, чем раньше. Требования к продвинутому уровню, или уровню C1, для учителей эстонского языка и руководителей школ остались прежними, но те учителя, которые преподавали на русском языке, должны были повысить свои языковые навыки с базового до среднего уровня (B2).

Таким образом, нынешние требования действуют уже почти 16 лет, и можно еще раз повторить, что они не могли появиться внезапно. Однако может оказаться неожиданным, что если раньше сроки перехода на эстонский язык обучения всегда переносились по мере их наступления, то теперь на это нет никакой надежды.