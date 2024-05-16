ИЛЬМАР ТОМУСК Так ли уж неожиданны языковые требования, предъявляемые нынешним учителям?

Если всех представителей вышеназванных профессий можно считать людьми сферы образования в более широком или узком смысле, то самая последняя часть списка Варе представляет особый интерес. Среди преподавателей эстонского языка было несколько инженеров, капитанов кораблей, радиотехников, технологов шитья и швей, конструкторов, экономистов, бухгалтеров, агрономов, врачей и медсестер, ветеринаров, менеджеров, и даже один пчеловод.
Список университетов, выпускники которых преподавали эстонский язык в русской школе в начале 1990-х годов, тоже впечатляет.
Насколько мне известно, биография учителей эстонского языка сейчас таким образом не анализировалась, но можно предположить, что картина уже не такая пестрая. И в отличие от ситуации 30 лет назад, сейчас все участники согласились с той точкой зрения, что учитель эстонского языка должен знать эстонский язык, что тогда вовсе не было самоочевидным.
Установление языковых требований
Если для педагогов с бескрайних просторов Советского Союза требования к знанию эстонского языка могли стать неожиданностью, то уж точно они не должны быть ею для учителей и администраторов, работающих сейчас в школе. Скоро исполнится 35 лет со дня введения требований к знанию языка.
Закон о языке ЭССР был принят Верховным советом ЭССР 18 января 1989 года. В § 4 закона говорилось: «Лицам, которые работают с людьми, как, например, всем руководителям, служащим государственных органов и государственных учреждений, социальных организаций, правовой системы, правоохранительных и надзорных органов, медицинскому персоналу, журналистам, работникам сферы обслуживания и торговли, связи, аварийно-спасательных служб и другим устанавливаются требования к владению языком».