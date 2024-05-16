Горсобрание Таллинна постановило начать ликвидацию целевого фонда «Таллиннский русский лицей»

Перевод: Павел Соболев

Решением горсобрания ликвидатором целевого учреждения была назначена член правления фонда Светлана Янчис, и было решено выплачивать ей плату в размере 650 евро в месяц, но не дольше шести месяцев со дня вступления в силу решения об исключении учреждения из регистра некоммерческих организаций и фондов.

«Цель, которая была прописана при основании фонда и в его уставе, - поддержать реализацию школьной программы и русскоязычного образования в Таллинне. Когда-то эта цель, возможно, была верной, но времена изменились», - сказал вице-мэр Алексей Яшин («Ээсти 200»).

Он добавил, что не получил от правления точного обзора о работе фонда и о степени удовлетворенности учащихся. «Мне рассказали о сотнях учеников и конкретных школах по всему городу. Также говорилось, что некоторые школы были осторожны в этом отношении, потому что считали, что делу было придано определенное политическое направление, и не все хотели к нему присоединиться», - сказал Яшин.

До сих пор на содержание фонда ежегодно тратилось 45 000–60 000 евро. Коалиция пообещала направить эти деньги в сферу образования и использовать их там более эффективно.