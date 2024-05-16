Городское cобрание Таллинна приняло решение прекратить деятельность целевого учреждения «Таллиннский русский лицей» и начать процедуру его ликвидации.
Горсобрание Таллинна постановило начать ликвидацию целевого фонда «Таллиннский русский лицей»
Перевод: Павел Соболев
Решением горсобрания ликвидатором целевого учреждения была назначена член правления фонда Светлана Янчис, и было решено выплачивать ей плату в размере 650 евро в месяц, но не дольше шести месяцев со дня вступления в силу решения об исключении учреждения из регистра некоммерческих организаций и фондов.
«Цель, которая была прописана при основании фонда и в его уставе, - поддержать реализацию школьной программы и русскоязычного образования в Таллинне. Когда-то эта цель, возможно, была верной, но времена изменились», - сказал вице-мэр Алексей Яшин («Ээсти 200»).
Он добавил, что не получил от правления точного обзора о работе фонда и о степени удовлетворенности учащихся. «Мне рассказали о сотнях учеников и конкретных школах по всему городу. Также говорилось, что некоторые школы были осторожны в этом отношении, потому что считали, что делу было придано определенное политическое направление, и не все хотели к нему присоединиться», - сказал Яшин.
До сих пор на содержание фонда ежегодно тратилось 45 000–60 000 евро. Коалиция пообещала направить эти деньги в сферу образования и использовать их там более эффективно.
Нынешние правящие в Таллинне партии, «Ээсти 200», «Отечество» и Партия реформ, еще осенью прошлого года, находясь в оппозиции, внесли в горсобрание законопроект о закрытии фонда. Тогда напомналось о том, что в 2012 году тогдашний вице-мэр Михаил Кылварт (Центристская партия) в качестве предлога для создания фонда назвал необходимость качественного русскоязычного образования. Инициаторы проекта посчитали, что Таллинну нет необходимости содержать фонд, целью которого является продвижение русскоязычного образования в Эстонии. В то время среди инициаторов законопроекта была и фракция EKRE.
Теперь член фракции EKRE Иван Макаров счел, что ликвидировать хорошо работающий фонд нет смысла. «Пусть он способствовал бы переходу на эстоноязычное обучение», - предложил он. По словам Макарова, он боится, что нынешняя коалиция умеет сносить и разрушать все вокруг, но вот построить ничего не сможет.
Член Центристской партии Урмас Марди по итогам дебатов предложил отправить проект на второе чтение. Мануэла Пихлап (Центристская партия) сказала, что до сих пор в горсобрании была хорошая традиция, когда докладчик готовится к выступлению в горсобрании, чего, по ее мнению, Алексей Яшин не сделал.
Михаил Кылварт рассказал, что целью создания фонда была поддержка учеников. «Ежегодно собирались отзывы школьников, и отзывы показывали, что этот фундамент нужен. Есть статистика, как целевое учреждение повлияло на академические результаты учеников школ, принимавших в нем участие. Это можно было бы исследовать, - сказал Кылварт. - У меня вопрос, не хочет ли или не умеет уважаемый вице-мэр копать глубже, или же он просто черпает информацию из газет.
43 голосами «за» при 33 «против» горсобрание приняло решение ликвидировать целевое учреждение.