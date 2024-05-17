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Опрос по выборам в ЕП: центристы могут остаться без мандата из-за участия Петерсона

rus.postimees.ee
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В прошлом году больше всего членов потеряла Центристская партия, больший исход из которой начался после избрания Михаила Кылварта председателем на съезде, состоявшемся 10 сентября.
В прошлом году больше всего членов потеряла Центристская партия, больший исход из которой начался после избрания Михаила Кылварта председателем на съезде, состоявшемся 10 сентября. Фото: Mihkel Maripuu

По данным майского опроса Kantar Emor, проведенного по заказу ERR, рост поддержки Айво Петерсона среди русскоязычных избирателей поставил под вопрос получение Центристской партией мандата на предстоящих выборах в Европейский парламент, пишет Rus.ERR.

Согласно данным опроса, менее чем за месяц до выборов СДПЭ имеет наибольшие шансы получить два мандата в ЕП.

Партия реформ также получит два мандата, хотя ее поддержка несколько снизилась за последний месяц.

«Отечество» и EKRE должны получить по одному мандату.

Центристская партия может остаться без мандата из-за растущей поддержки Айво Петерсона.

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