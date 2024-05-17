По данным майского опроса Kantar Emor, проведенного по заказу ERR, рост поддержки Айво Петерсона среди русскоязычных избирателей поставил под вопрос получение Центристской партией мандата на предстоящих выборах в Европейский парламент, пишет Rus.ERR.
Опрос по выборам в ЕП: центристы могут остаться без мандата из-за участия Петерсона
Согласно данным опроса, менее чем за месяц до выборов СДПЭ имеет наибольшие шансы получить два мандата в ЕП.
Партия реформ также получит два мандата, хотя ее поддержка несколько снизилась за последний месяц.
«Отечество» и EKRE должны получить по одному мандату.
Центристская партия может остаться без мандата из-за растущей поддержки Айво Петерсона.