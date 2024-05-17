С начала войны в Украине Россия и Беларусь не участвовали в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). На данный момент неизвестно, когда они вернутся, однако, несмотря на это обстоятельство, им планируется выделить деньги.
Для подписчиков
Международная организация хочет распределить деньги между Россией и Беларусью. Это вызывает негодование крупных стран
Дело в том, что с сезона 2026/27 вступает в силу заключенный FIS со швейцарской компанией Infront, которая выступает посредником в различных правах на вещание, договор, и международная федерация поделится деньгами, полученными от продажи прав на телерадиовещание со странами, входящими в состав FIS.