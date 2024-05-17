Международная организация хочет распределить деньги между Россией и Беларусью. Это вызывает негодование крупных стран

Дело в том, что с сезона 2026/27 вступает в силу заключенный FIS со швейцарской компанией Infront, которая выступает посредником в различных правах на вещание, договор, и международная федерация поделится деньгами, полученными от продажи прав на телерадиовещание со странами, входящими в состав FIS.

Исходя из нынешнего плана, деньги также получат россияне и белорусы, хотя против этого выступили несколько ведущих стран зимнего спорта, такие как Австрия, Германия, Италия и Норвегия. По мнению FIS, нет причин, по которым федерации стран-агрессоров не могли бы получить свою долю телевизионных денег.