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Международная организация хочет распределить деньги между Россией и Беларусью. Это вызывает негодование крупных стран

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Лыжники, иллюстративное фото.
Лыжники, иллюстративное фото. Фото: ANDERS WIKLUND/TT

С начала войны в Украине Россия и Беларусь не участвовали в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). На данный момент неизвестно, когда они вернутся, однако, несмотря на это обстоятельство, им планируется выделить деньги.

Дело в том, что с сезона 2026/27 вступает в силу заключенный FIS со швейцарской компанией Infront, которая выступает посредником в различных правах на вещание, договор, и международная федерация поделится деньгами, полученными от продажи прав на телерадиовещание со странами, входящими в состав FIS.

Исходя из нынешнего плана, деньги также получат россияне и белорусы, хотя против этого выступили несколько ведущих стран зимнего спорта, такие как Австрия, Германия, Италия и Норвегия. По мнению FIS, нет причин, по которым федерации стран-агрессоров не могли бы получить свою долю телевизионных денег.

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